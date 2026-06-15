Senadora Cariola cuestiona falta de empatía de Quiroz: “Pretende compensar menos impuestos a los súper ricos con embargos a jóvenes con CAE”

La senadora Karol Cariola se refirió a la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno, advirtiendo que el tono utilizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no contribuye a generar condiciones de diálogo en el Senado, donde la iniciativa ya enfrenta críticas de distintos sectores.

“Lamento profundamente este tono, porque demuestra poca disposición al diálogo. El ministro ha sido enfático en decir que ellos van a avanzar con su reforma, una reforma que ha tenido críticas de distintos sectores y que, a nuestro juicio, implica un retroceso en equidad”, señaló la parlamentaria.

En esa línea, Cariola sostuvo que la discusión no puede reducirse a una defensa cerrada del proyecto por parte del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de una reforma que, según afirmó, tiene efectos directos en la distribución de los recursos.

“Nosotros hemos dicho que esta es una reforma que aumenta las desigualdades y que claramente beneficia solamente al 1% más rico del país”, afirmó.

La senadora también cuestionó la falta de empatía del ministro frente a la situación de miles de jóvenes endeudados por el Crédito con Aval del Estado, particularmente ante la posibilidad de avanzar en embargos de cuentas sueldo como mecanismo de cobro.

“Él habla de empatía, pero creo que es una de las personas menos empáticas que he conocido. Un ministro que pretende reemplazar la recaudación fiscal, por ejemplo el pago de impuestos de los súper ricos, por el embargo de las cuentas de sus sueldos a los jóvenes que estudiaron con Crédito con Aval del Estado, me parece de una falta de empatía tremenda”, indicó Cariola.

Asimismo, la legisladora apuntó al recorte de más de 400 mil millones de pesos a la salud pública. “Un ministro que pretende recortar más de 400 mil millones de pesos a la salud pública, en un momento en que los hospitales están en crisis, demuestra también una profunda desconexión con la realidad”, sostuvo.

Respecto de las declaraciones del titular de Hacienda contra el gobierno anterior, Cariola indicó que "el ministro Quiroz no puede decir que el expresidente de la República o que el exministro de Hacienda lo que hicieron fue administrar el país como si fuera un quiosco. Creo que eso es una falta de respeto absoluta por el trabajo muy bien valorado del exministro Marcel".

Finalmente, la parlamentaria destacó que la tramitación de la megarreforma requiere una disposición real al diálogo, y no una actitud de imposición desde el Ejecutivo. “Cuando el ministro actúa con prepotencia y arrogancia, uno dice: no es el tono ni la forma que se espera de una autoridad pública”, concluyó.

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