Gobernador Mundaca destaca compromiso del Gore de Valparaíso con la empleabilidad: "Generamos en promedio 5 mil empleos al año"

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, participó este miércoles en la inauguración del encuentro empresarial "30ee: Decodificando el Futuro", organizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso. La instancia reunió al presidente de la República, José Antonio Kast, junto a autoridades nacionales, regionales y comunales, y busca abordar durante dos jornadas los principales desafíos de la región en materias como empleo, innovación, turismo, comercio y competitividad.

Tras la apertura de la actividad, la máxima autoridad regional valoró la coincidencia entre los distintos actores respecto a la necesidad de impulsar la reactivación laboral. En ese contexto, señaló que “escuché con mucha atención el discurso de Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio, el discurso también del presidente Kast, donde el foco está puesto fundamentalmente en el tema del empleo, generación de empleos formales, empleos dignos que generen buenos ingresos”.

Asimismo, Mundaca destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas instituciones para avanzar en este objetivo y puso énfasis en el aporte que realiza el Gobierno Regional a través de la inversión pública. “Hoy día todas las autoridades del Gobierno Central, regionales, comunales estamos vivamente interesados en generar empleo. Nosotros, como Gobierno Regional, y así se lo dijimos hace poco al ministro de Hacienda y Economía, generamos en promedio 5 mil empleos al año con las obras que financiamos, con la mantención del programa Pro-Empleo del año 2021 en adelante, y tenemos un profundo compromiso con este propósito”, afirmó.

Finalmente, el Gobernador Regional sostuvo que el desarrollo económico de los territorios debe avanzar de la mano con un fortalecimiento de la descentralización y mayores atribuciones para las regiones. “Me parece muy pertinente que este 30vo encuentro empresarial ponga el foco en la generación de empleo regional y ponga el foco también en la agilidad, suficiencia y autonomía en materia de descentralización, a propósito que el Presidente nombró en varias ocasiones el rol que están desempeñando los gobiernos regionales en materia de descentralización, pero también en materia de generación de empleos de calidad”, concluyó.

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