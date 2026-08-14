Senadora Cariola califica de "buena noticia" que el TC acogiera parte de requerimientos de la oposición contra la megarreforma

La senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola, valoró la decisión del Tribunal Constitucional de acoger parcialmente los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra distintas normas de la denominada megarreforma tributaria impulsada por el Gobierno.

La parlamentaria señaló que “hemos recibido una muy buena noticia de que el Tribunal Constitucional acogió parcialmente nuestros requerimientos como senadores, senadoras y diputados de la oposición para declarar inconstitucional algunas de las normas de la megarreforma tributaria para los superricos que lleva adelante el gobierno del presidente Kast".

Sobre la norma vinculada a indemnizaciones a grandes empresas, la legisladora afirmó que “nos parece que es absolutamente justo que el Tribunal Constitucional haya declarado completamente inadmisible la norma que devolvía recursos a través de una indemnización a las grandes empresas cuando la calificación ambiental no cumplía con los requisitos necesarios”.

“Frente a eso, se generaba un condicionamiento, además, de los tribunales de justicia. Y a mí me parece que esto es algo que era absolutamente inconstitucional e inaceptable, que con plata de todos los chilenos y chilenas se siguiera favoreciendo a los más ricos de nuestro país”, agregó.

La congresista también destacó que “se lograron acoger algunos elementos de nuestra impugnación a la invariabilidad tributaria. Esta es una buena noticia, esperamos que esto se sostenga y, evidentemente, también que el gobierno deje de estar dispuesto por su decisión de llevar adelante acciones a favor de los superricos, de poner en sacrificio, incluso, la propia Constitución que ellos han defendido”, concluyó.

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