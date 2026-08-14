Declaran Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua ante pronóstico de precipitaciones y viento

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la zona:

Alertamiento: Alerta AA137

Pronóstico: Precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo, durante el lunes 17.

Alertamiento: Aviso A419-1

Pronóstico: Viento normal a moderado desde este sábado y hasta el domingo.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para la provincia de Isla de Pascua, vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones así lo ameriten2.

Según indicó Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

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