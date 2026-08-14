Dan inicio al segundo pago de los Bonos de Recuperación para afectados por sistemas frontales en la región de Valparaíso

Un nuevo proceso de pago de los Bonos de Recuperación comenzó este viernes en la región de Valparaíso, destinado a las familias cuyos hogares resultaron afectados por los pasados sistemas frontales. En esta oportunidad, más de 6.500 hogares fueron beneficiados.

En ese contexto, diversas autoridades de Gobierno se trasladaron hasta Viña del Mar para acompañar a una de las familias beneficiadas y conocer en terreno el proceso de recuperación que está llevando adelante tras los daños provocados por las lluvias.

En ese sentido, el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó el avance de este proceso y señaló que “nuestro Gobierno ya canceló, en la región de Valparaíso, un total de 5.263 millones de pesos, que corresponde a la segunda cuota. La primera, exactamente, fueron 3.200 millones de pesos, lo suma un total de 8.466 millones, beneficiándose a 10.278 hogares”.

“Esto es bastante único desde el punto de vista de la respuesta a las personas que tienen algún tipo de afectación fruto de los temporales, como lo es la voladura de techos y otro tipo de daño. Además, en el caso de ella – beneficiaria - es más particular, porque también fue afectada por el incendio. Es decir, esto da cuenta que lo ha pasado mal. Por eso que se valora aún más esta ayuda, que fue muy oportuna y rápida”, agregó.

Por su parte, Lisbeth Inostroza, beneficiaria del Bono de Recuperación, comentó que “a mí se me voló la casita, el segundo piso. Y ahora ya estamos aquí, ya poniéndonos las pilas, avanzando. Recibí el bono y ahora estamos comprando materiales, levantando todo. Cuando pasó esto, llegaron altiro a ayudarme, a hacer la ficha Fibe, todo. Fui las primeras que le llegó el bono prácticamente”.

La Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, explicó que el Bono de Recuperación se determina a partir de la información levantada mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que permite evaluar en terreno el nivel de daño registrado en una vivienda producto de un evento meteorológico.

“Este beneficio se entrega a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), que es el instrumento que nos permite evaluar en terreno el nivel de daño que ha sufrido una vivienda producto de un evento meteorológico. La ayuda contempla cuatro tramos: $375 mil en el primero, $750 mil en el segundo, $1 millón 120 mil en el tercero y hasta $1 millón 500 mil en el cuarto tramo. Este monto se entrega por una sola vez, se deposita directamente en la CuentaRUT de las familias afectadas y es de libre disposición”.

“Para determinar qué monto corresponde, funcionarios municipales previamente capacitados realizan una evaluación en terreno, levantan la información y verifican los daños, incluso mediante registros fotográficos. De acuerdo con esa evaluación se establece el nivel de afectación de la vivienda y el tramo del beneficio al que puede acceder la familia. Lo que buscamos es que esta ayuda llegue de manera rápida, oportuna y directa a quienes han sido más afectados y que les permita recuperar las condiciones necesarias para que sus viviendas vuelvan a ser habitables”, señaló la autoridad.

Finalmente, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó el despliegue realizado para aplicar las fichas FIBE y acelerar la entrega de los beneficios.

“El Delegado fue muy enfático en salir a terreno y realizar rápidamente las capacitaciones, lo que facilitó mucho la tarea de levantar la información y movilizarnos a las comunas para llegar rápidamente y entregar apoyo. La afectación, obviamente, después que pasan los días, cambia. Entonces, llegar rápidamente permitió que, al fin de cuentas, ya esté el 87,4% de los beneficiarios con la plata en los bolsillos”, sostuvo.

Cabe señalar que los recursos son entregados por la Subsecretaría del Interior, a través de las Delegaciones Presidenciales Regionales, y tienen como objetivo contribuir a la recuperación de las condiciones de habitabilidad y/o a la reposición de enseres de las personas afectadas por eventos destructivos.

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