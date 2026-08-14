Alcaldesa de Quilpué acuerda protocolo con EFE para abrir paso El Belloto a vehículos de emergencia en eventuales catástrofes

En un paso clave para fortalecer la respuesta ante situaciones de riesgo en Quilpué, la alcaldesa Carolina Corti confirmó en Puranoticia.cl el acuerdo alcanzado con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) para estandarizar el protocolo de apertura del paso El Belloto, destinado exclusivamente al tránsito de vehículos de emergencia durante situaciones de crisis o catástrofes naturales.

La medida responde a una histórica preocupación de la comunidad y del municipio, debido a la geografía vial de la zona, que se encuentra dividida por la línea férrea y cuyos aproximadamente tres pasos bajo nivel habituales pueden verse afectados por anegamientos durante jornadas de intensas precipitaciones.

“Desde el municipalismo estamos para solucionar los problemas de la gente. (…) hemos tenido problemas por el paso El Belloto, que de alguna manera tenía algunas complicaciones para estandarizar el protocolo en caso de catástrofe, ya sean incendios, terremotos, desastres, todo lo que tiene que ver con riesgo de desastre e inundaciones”, explicó la alcaldesa Corti.

La iniciativa cobró impulso tras las complejas situaciones registradas durante emergencias previas en El Belloto Norte, lo que llevó a la autoridad local a solicitar directamente a los directivos de EFE la protocolización de este cruce, ubicado a la altura del paradero 14.

“Nosotros nos dimos cuenta en la evacuación pasada del El Belloto Norte, es que solicitamos a EFE y al presidente, (…), que pudiéramos estandarizar el protocolo o el procedimiento para la apertura en vehículos de emergencia en caso de catástrofe”, destacó la edil.

La jefa comunal fue enfática en aclarar que no se trata de un paso habilitado de manera permanente para la circulación vehicular pública, sino de un acceso de contingencia coordinado que permitirá facilitar el desplazamiento de Bomberos, ambulancias, Carabineros y equipos de Protección Civil cuando las vías principales se encuentren inhabilitadas.

“Es para vehículos de emergencia, es durante el periodo que dura la emergencia, pero ya se estandariza el protocolo y eso significa que estaríamos ya coordinados en la apertura como nos pasó en la catástrofe pasada, no solo de la lluvia, sino también del incendio, donde ya ese tipo de catástrofes también están realizadas para el paso de vehículos de emergencia”, concluyó la jefa comunal.

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