Senadora Cariola apunta a contradicción del Gobierno en Cuenta Pública por compromiso de no tocar derechos sociales y recortes en salud

Tras la Cuenta Pública Presidencial, la senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola, planteó su preocupación por la falta de claridad respecto de cómo el Gobierno compatibilizará sus compromisos en materia de derechos sociales con los recortes presupuestarios que ya se están aplicando en materia de salud.

“Yo hubiese esperado que el Presidente se retractara sobre algunas medidas que han sido dañinas para los objetivos que él mismo se traza. Cuando el Presidente Kast dice que no va a tocar derechos sociales, sin embargo, se reafirman los recortes presupuestarios en salud que se están aplicando en este momento, por lo menos a mí me genera una contradicción y una preocupación tremenda respecto de cómo sí se está afectando la necesidad de las personas”, sostuvo.

Respecto de la seguridad, Cariola valoró el anuncio orientado a mejorar las condiciones de Carabineros y planteó la necesidad de revisar con especial cuidado la propuesta sobre incivilidades, particularmente si contempla la pérdida de derechos sociales como la PGU por conductas que no necesariamente constituyen delitos.

En materia energética, destacó como positiva la mención a una mayor transparencia en las cuentas de la luz: “Creo que es positivo cuando él habla de que haya más transparencia en materia de energía, algo que hemos venido planteando. De hecho, yo presenté un proyecto de ley que precisamente se llama Cuentas Claras, que es para la mayor transparencia del valor de la energía, que es algo que ha estado en deuda y el Presidente lo menciona, por lo que espero que tome en consideración también las propuestas que hemos puesto sobre la mesa”.

En cuanto a la región de Valparaíso, la senadora expresó que quedaron pendientes definiciones relevantes en salud, conectividad e infraestructura estratégica. “Respecto a la región de Valparaíso, faltaron anuncios. Hubiese esperado que se refiriera, por ejemplo, a la reconstrucción del Hospital Van Buren. Creo que esa es una deuda tremenda con nuestra región”, señaló.

Asimismo, planteó que no hubo suficiente claridad sobre proyectos ferroviarios claves. “Hubiese esperado que hiciera referencia a la extensión del tren. No dejó nada al respecto, ni se hizo cargo de lo que se proyecta para La Calera, ni tampoco respecto del anhelo que hay de conexión con la región Metropolitana desde la región de Valparaíso”.

En cuanto a la expansión de los puertos regionales, la legisladora indicó que se requiere una bajada más concreta para las ciudades puerto. “Solo hizo una mención muy general al tema de los puertos, pero tampoco con una bajada clara de cómo ampliación de los puertos contribuye a la ciudad. Le hemos planteado desde los municipios y desde los parlamentarios el tema de la tasa portuaria, del royalty portuario, para que contribuya más a la ciudad. Creo que ahí quedaron algunos vacíos”, afirmó.

En esa línea, Cariola también lamentó la falta de anuncios respecto del aeropuerto regional de Concón y llamó a que el Ministerio de Obras Públicas reevalúe las señales entregadas hasta ahora: “Esto no se trata solo de Concón en particular, es un golpe a la conectividad, pero también desde la perspectiva de la inversión y el empleo”.

Finalmente, la senadora hizo hincapié en la necesidad de transparentar el impacto de la megarreforma tributaria del Gobierno. “Creo que es importante que explique de qué manera el Estado recauda más recursos solo aumentando la inversión, que además es una postura figurativa, que ni siquiera el ministro Quiroz se ha atrevido a afirmar que va a ser así, cuando se dejan de percibir recursos por parte del Estado para poder invertir en derechos sociales”, planteó.

“Me quedé un poco expectante. Creo que el Presidente no fue lo suficientemente específico respecto de aquello”, concluyó.

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