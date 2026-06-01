Con 10 detenidos, carabineros agredidos y mobiliario destruido terminó marcha en paralelo a la Cuenta Pública en Valparaíso

Un balance de 10 personas detenidas y desórdenes públicos focalizados fue el resultado operativo del despliegue de Carabineros de Chile durante la jornada de la Cuenta Pública Presidencial 2026 en Valparaíso. Así lo confirmó la jefa de zona de Valparaíso, general Patricia Vásquez, quien calificó los procedimientos como profesionales y apegados a la normativa vigente.

A pesar de que las autoridades estimaban una concurrencia mayor, la manifestación principal congregó a un número menor de asistentes. Según detalló la General Vásquez, "teníamos cinco convocatorias en Plaza Victoria, pero fue menos de lo que teníamos estimado. Menos personas, una participación aproximadamente de 300 personas concentradas en Plaza Victoria quienes avanzaron hacia el Congreso Nacional".

DESÓRDENES E IDENTIDAD DE LOS DETENIDOS

Si bien el inicio de la marcha se desarrolló de forma pacífica, un grupo de manifestantes descolgados comenzó a generar graves incidentes en los perímetros de seguridad, destruyendo mobiliario público y agrediendo al personal policial. "Los descolgados de las marchas comienzan a ser desórdenes graves y por supuesto cuando hay destrucción (…) de las calles, de la señalética, la agresión constante a carabineros frente a la flagrancia, las fuerzas de orden público deben actuar", enfatizó la jefa de zona.

Los disturbios se concentraron en las intersecciones de Pedro Montt con Freire y Avenida Francia, además de las calles aledañas al Parque Italia, donde se registraron lanzamientos de maderas y piedras hacia los vehículos policiales.

El desglose de las detenciones efectuadas por el personal de Carabineros incluye:

3 personas capturadas por mantener órdenes de detención vigentes, controladas en el tercer anillo de seguridad del Congreso Nacional.

capturadas por mantener órdenes de detención vigentes, controladas en el tercer anillo de seguridad del Congreso Nacional. 6 personas arrestadas por desórdenes graves y daños a la señalética.

arrestadas por desórdenes graves y daños a la señalética. 1 persona detenida por ocultación de identidad en las afueras del parlamento.

Respecto al perfil de los imputados, la General Vásquez precisó que "son todos chilenos, son un menor de edad entre ellos, son ocho hombres y dos mujeres".

A diferencia de años anteriores, la jornada no registró personas lesionadas. Al ser consultada sobre este punto, la autoridad policial fue tajante: "No, nosotros no hemos recibido alguna denuncia de que haya existido civiles heridos y tampoco carabineros". Ello se atribuye a que los incidentes fueron contenidos de manera oportuna. "Básicamente los desórdenes se encapsularon en Pedro Montt con Avenida Francia. Por lo tanto, hubo una contención apropiada de acuerdo con la proporcionalidad", argumentó la uniformada.

Finalmente, el plan de desvío de tránsito vehicular implementado en la ciudad funcionó de manera óptima, ayudado en gran parte por la suspensión de clases presenciales y la adopción masiva del teletrabajo por parte de la comunidad porteña. Salvo las aglomeraciones habituales de la mañana en Avenida Argentina y Santos Ossa, "la ciudad ha funcionado con completa normalidad, a excepción de los perímetros de seguridad que fueron señalados a través de la prensa", concluyó la General Vásquez.

Todos los antecedentes y procedimientos de los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención.

PURANOTICIA