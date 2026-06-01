¡Insólito en Rapa Nui! Camión de asistencia arranca la puerta de un avión de Latam en pleno desembarque

Un inusual y grave incidente técnico se registró en el Aeropuerto Internacional Mataveri de la Isla de Pascua, luego de que un camión de asistencia en tierra colisionara con un Boeing 787-8 Dreamliner de LATAM Airlines, provocando el desprendimiento completo de una de sus puertas de acceso.

El hecho ocurrió el pasado viernes 29, inmediatamente después del arribo del vuelo LA841, procedente de Santiago de Chile. En momentos en que la aeronave, matrícula CC-BBD, se preparaba para iniciar el proceso de desembarque de los pasajeros, un vehículo de apoyo equipado con escaleras de aire impactó violentamente contra el fuselaje, afectando el costado delantero izquierdo del avión.

"Un camión de asistencia en tierra arrancó la puerta delantera izquierda de un Boeing 787-8 de LATAM Airlines", detallaron reportes del medio asociado Aeroin, especificando que el impacto directo contra la estructura "desprendió la puerta número 2" de la aeronave.

A raíz del fuerte impacto, el imponente bimotor quedó completamente inhabilitado para volar. Actualmente, la aeronave "permanece en la plataforma de Rapa Nui a la espera de una evaluación exhaustiva de los daños materiales".

La situación representa un dolor de cabeza logístico de proporciones para la aerolínea, dado que el Aeropuerto Mataveri se encuentra ubicado en pleno Océano Pacífico, aproximadamente a 3.759 kilómetros al noroeste de Santiago, siendo uno de los terminales aéreos más remotos del planeta.

"La ubicación geográfica de la isla impone serios obstáculos logísticos para la reparación", advierten los expertos aeronáuticos, quienes añaden que "el traslado de repuestos, herramientas y personal calificado hacia uno de los territorios insulares más aislados del Océano Pacífico requiere una planificación compleja por parte de la compañía aérea".

Hasta el momento, no se han reportado pasajeros ni miembros de la tripulación lesionados debido al incidente, mientras se investigan las causas que originaron la errónea maniobra del conductor del camión de escaleras.

PURANOTICIA