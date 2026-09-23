Senadora Cariola acude al biministro De Grange para solicitarle medidas alternativas frente al cierre de calle Carampangue

La senadora de la región de Valparaíso, Karol Cariola, y el concejal de Valparaíso Vicente Celedón, se reunieron este martes con el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, para solicitar medidas que permitan enfrentar los problemas de conectividad generados por el cierre de calle Carampangue, que se suma a las obras que mantienen intervenida avenida Altamirano y que han afectado especialmente a vecinos y vecinas de Playa Ancha.

“El cierre de avenida Carampangue y la reparación de avenida Altamirano en paralelo es insostenible para las familias de Playa Ancha. Por eso le planteamos al ministro la necesidad de buscar alternativas que permitan mejorar la conectividad mientras avanzan las obras”, señaló la parlamentaria.

Durante la reunión, las autoridades solicitaron agilizar la licitación pendiente de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y evaluar, en coordinación con ASMAR, la posibilidad de habilitar una vía por el interior de sus instalaciones que contribuya a descongestionar el transporte público.

Asimismo, plantearon avanzar por etapas en las obras de avenida Altamirano, de manera de recuperar parcialmente la conectividad antes del término total de los trabajos y evitar que los vecinos deban esperar seis meses por una solución.

“El ministro tuvo una muy buena disposición frente a los planteamientos que le hicimos y se comprometió a buscar una solución a la brevedad. Incluso, a volver a estudiar la posibilidad de instalar un puente mecano que permita viabilizar de mejor manera la conectividad por avenida Altamirano”, destacó Cariola.

El concejal Celedón, quien participó durante la jornada en la manifestación convocada por las juntas de vecinos, señaló que la situación está afectando la vida cotidiana de residentes, comerciantes y estudiantes.

“Hace algunas semanas nos reunimos junto a la senadora con el sindicato de pescadores de caleta El Membrillo y hoy acompañamos la manifestación de las juntas de vecinos de Playa Ancha. Hemos recogido directamente la preocupación de las comunidades y vamos a seguir impulsando alternativas que permitan enfrentar esta situación”, afirmó.

Ambas autoridades locales señalaron que realizarán seguimiento a los compromisos planteados durante la reunión con el ministro, con el objetivo de avanzar en medidas concretas que permitan mejorar la conectividad del sector en el corto plazo.

PURANOTICIA