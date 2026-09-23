A seis meses del femicidio de Camila Ponce en Valparaíso, parlamentarias presentan proyecto «Ley Camila»

A seis meses del femicidio de Camila Ponce en Valparaíso, un grupo transversal de parlamentarias, encabezadas por la senadora Karol Cariola (PC) y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), junto a la familia de la joven, presentaron el proyecto «Ley Camila», iniciativa que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia de género, especialmente en la detección de señales de riesgo, la investigación oportuna, la protección de las víctimas y la coordinación entre las instituciones.

El proyecto impulsado por la senadora Cariola y patrocinado por la titular del Senado, además de la presidenta de la comisión de la Mujer, senadora Loreto Carvajal (PPD) y la senadoras Beatriz Sánchez (FA) y Daniela Cicardini (PS), establece entre otras medidas, la obligación de investigar desde las primeras horas la hipótesis de violencia de género, conectar antecedentes, identificar casos de alto riesgo y activar alertas tempranas.

Además, refuerza la revisión de las medidas de protección cuando son incumplidas y la consideración del riesgo de las víctimas en decisiones que puedan afectar su seguridad.

Cariola recordó el caso de la joven viñamarina y aseguró que “lo que ocurrió con Camila es algo que queremos que nunca más se vuelva a repetir. Fue una situación no solo de expresión de violencia, sino que, además, esa violencia fue ejercida por una persona que tenía cuatro órdenes de detención pendiente y antecedentes de violencia de género, acciones lesbofóbicas de manera previa. Y todos esos antecedentes no fueron considerados en el momento de realizar las primeras diligencias. Su caso fue abordado inicialmente como un accidente de tránsito, pese a la gravedad de los hechos”.

“Hoy día tenemos una ley integral que contempla un sistema integrado de información sobre violencia de género. Sin embargo, esto no funciona, y debe funcionar precisamente para que la investigaciones lleguen a puerto. El Estado no puede volver a fallar. Necesitamos que haya justicia para Camila, y vamos a trabajar para que eso ocurra, pero también vamos a trabajar para que ninguna otra familia, para que ninguna otra mujer en Chile tenga que vivir una situación como la que Camila Ponce, a sus 21 años, vivió. Por eso hoy ingresamos la «Ley Camila» y esperamos que sea ley de la República a la brevedad”, planteó Cariola.

La madre de Camila, Kathy Arriagada, valoró el carácter transversal de la iniciativa y afirmó que “esto va más allá de los colores políticos, es una causa para todas las mujeres. En el caso de Camila perdimos cinco días fundamentales de investigación, mientras nosotros estábamos en el hospital preocupados de que sobreviviera. Por eso es tan importante que desde el primer minuto estos casos se investiguen con perspectiva de género y que las instituciones cumplan con su responsabilidad. Espero que podamos honrar la memoria de mi hija haciendo que ninguna otra mujer ni familia tenga que vivir lo que nos tocó vivir a nosotros”, agregó.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), firmante de la iniciativa, se comprometió a poner el proyecto en tabla para su ingreso a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y agilizar su tramitación en la Sala del Senado. “No hay nada más doloroso que perder a una hija o un hijo. Lo digo como mamá y, por supuesto, como presidenta del Senado, me quiero comprometer con algo muy concreto. El compromiso es que una vez ingresado, este proyecto se pueda conocer, debatir y decidir en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y que, una vez que se ha despachado de la comisión, podamos ponerlo en tabla inmediatamente en la sesión siguiente a su despacho”, aseguró.

Asimismo, la senadora e integrante de la Comisión de la Mujer del Senado, destacó que el objetivo es que “nunca más, una mujer sea víctima de este nivel de violencia y pierda su vida en manos de un criminal y podamos, de alguna manera, alivianar el dolor de su familia y hacer justicia por ella. Por eso, el compromiso que estoy haciendo, me atrevo a decirlo, que es de todo el Senado de la República para comprometernos con una pequeña señal, pero sin duda llenar un vacío”,

Por su parte, la presidenta de la comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eileen Urqueta (PDG), destacó el impulso de esta iniciativa de forma transversal por ambas Cámara del Congreso y enfatizó la prioridad necesaria para su tramitación.

“Precisamente para que sea la última ley con el nombre de una mujer. Llegar tarde significa que nosotros no vamos a borrar ningún dolor y no lo vamos a apaciguar tampoco. Pero sí se va a lograr la justicia, y por eso hoy día estamos dos cámaras, dos presidentas de la comisión de mujer que vamos a tomar este guante para que la legislación”, expresó la diputada.

Finalmente, el padre de Camila, David Ponce, sostuvo que “nada de lo que hagamos nos va a devolver a nuestra hija, pero queremos que su caso deje un precedente para las instituciones. El imputado no solo tenía cuatro órdenes de detención vigentes, sino que incluso logró salir del país y luego volver. No puede ser que una persona con antecedentes de esa gravedad circule libremente sin que las instituciones sean capaces de coordinarse. Queremos que esta ley sirva para prevenir y para que lo que pasó con Camila no vuelva a ocurrir”.

La presentación se enmarca en la conmemoración de los seis meses del femicidio de Camila Ponce, y contó con la presencia de las diputadas de la comisión de Mujeres, Irací Hassler (PS), Emilia Schneider (FA), Carolina Cuncumides (PS), además la diputada Gael Yeomans (FA), quienes se comprometieron a respaldar la iniciativa durante la tramitación en la Cámara Baja.

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