Longton insta al Gobierno a tomar medidas de Piñera para enfrentar el desempleo: "Las fórmulas exitosas hay que replicarlas"

La crisis del empleo que afecta al país y que golpea con especial fuerza a la región de Valparaíso llevó al senador Andrés Longton a respaldar las propuestas impulsadas por Renovación Nacional (RN) para enfrentar las cifras de desempleo, entre ellas la creación de un subsidio de $250 mil mensuales por cada nuevo trabajador contratado y el fortalecimiento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).

Las medidas forman parte de las propuestas que la colectividad de centroderecha presentó al Ejecutivo tomando como referencia herramientas implementadas durante el segundo Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera, entre ellas el mecanismo de incentivo a la contratación utilizado tras la pandemia de Covid-19.

Longton enfatizó a Puranoticia.cl que "sin querer decir que vuelva el Presidente Piñera, no solamente porque físicamente es imposible sino además porque también uno tiene que respetar que hay otro Gobierno y que tiene otro énfasis y otros lineamientos, pero creo que las fórmulas que han sido probadas y exitosas, hay que replicarlas”.

En esa línea, cuestionó la posibilidad de experimentar con nuevas fórmulas frente a una situación que, aseguró, requiere respuestas rápidas. “El experimentar, a veces, te puede llevar a malos caminos con resultados equivocados”, afirmó el legislador.

El parlamentario por la región de Valparaíso también indicó que "estamos frente a una crisis laboral que, además, en la región de Valparaíso nos afecta especialmente, teniendo las peores cifras en materia de informalidad y particularmente desempleo con las mujeres. Hace un buen rato venimos superando los dos dígitos y eso afecta a las pymes, a los medianos, además el tema de la inseguridad que afecta mucho”.

SUBSIDIO POR CONTRATACIÓN

Respecto de la primera medida planteada por parlamentarios de Renovación Nacional, Longton explicó que "lo que proponemos respecto a las medidas del Presidente Piñera fueron un poco las que se implementaron después de la pandemia del Covid. Y es precisamente inyectarle plata directamente a los empleadores a propósito de la contratación de nueva personas. $250.000 por cada persona que contraten”.

En específico, la propuesta planteada por el militante de RN contempla una inversión de US$1.000 millones y, según las estimaciones expuestas por el entrevistado, podría generar hasta 300 mil nuevos empleos en el escenario más favorable.

"Son 1.000 millones de dólares que te van a permitir, en el caso más optimista, 3 puntos que podríamos bajar, pero en el caso menos optimista, que fuera 1,5 con 150.000 empleos, ya sería un caso exitoso en el transcurso de un año”, explicó.

REACTIVAR EL FOGAPE

La segunda propuesta apunta a fortalecer nuevamente el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), de manera que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiamiento respaldado por una garantía estatal.

El congresista de la Quinta Región sostuvo que "esto y, conjuntamente con reactivar el Fogape, para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a un subsidio con la garantía estatal. Es decir, que puedan tener liquidez para poder enfrentar los difíciles momentos que tienen que tener también con la mano de obra”.

Además, planteó que las dificultades para contratar también están relacionadas con la liquidez disponible diariamente por las empresas, por lo que consideró que "teniendo como garantía el Estado, creo que puede ser una herramienta exitosa como lo fue anteriormente y permita aliviar a las pequeñas y medianas empresas”.

"ALGO A LA VENA"

De igual forma, reconoció que existen medidas que podrían contribuir a mejorar las condiciones económicas en el mediano y largo plazo, pero planteó que el escenario actual requiere instrumentos con efectos más inmediatos.

“¿Después qué va a pasar? Bueno, las expectativas son que las reformas que se han ido aprobando vayan de la mano con un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo”, indicó.

Sin embargo, ante la situación actual, afirmó que "no va a bastar, creo yo, solamente con reactivar las obras públicas porque tenemos más de 30.000 millones de dólares que han sido probado a través del Comité de Ministros y distintas obras que se están acelerando, la Ley de Reconstrucción, la baja del impuesto corporativo, pero todo eso es a mediano y largo plazo”.

Por ello, Longton insistió en la necesidad de implementar medidas de efecto inmediato: "Necesitamos algo a la vena, rápido, y que genere cierta esperanza y optimismo de estos primeros meses que han sido muy duros”, concluyó el legislador.

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