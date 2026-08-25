Senadora Camila Flores pide a Contraloría investigar millonaria contratación de exdiputada Claudia Mix en Calle Larga

La senadora Camila Flores ofició a la Contraloría General de la República para solicitar que se esclarezcan las condiciones bajo las cuales fue contratada la exdiputada Claudia Mix en la Municipalidad de Calle Larga, donde percibiría una remuneración bruta mensual de $3,9 millones.

La contratación generó cuestionamientos durante una sesión del Concejo Municipal, luego de que algunos ediles solicitaran conocer los criterios utilizados para fijar la remuneración y las funciones asociadas al cargo. En la instancia también se planteó que la exparlamentaria estaría ejerciendo labores como jefa de gabinete de la alcaldesa Dina González.

A raíz de estos antecedentes, Flores pidió a la Contraloría informar si Mix accedió al cargo mediante un concurso público o si fue incorporada como funcionaria de exclusiva confianza de la alcaldesa.

Asimismo, solicitó precisar si mantiene un contrato a honorarios o regido por la legislación laboral, cuál es su remuneración mensual y si cuenta con un título profesional que la habilite para desempeñar las funciones encomendadas.

“Estamos hablando de casi cuatro millones de pesos mensuales pagados con recursos públicos en una comuna donde cada peso debe ser utilizado con responsabilidad. Lo mínimo que corresponde es explicar con absoluta transparencia por qué se fijó esa remuneración, cuáles son las funciones concretas que desempeña la señora Mix y bajo qué procedimiento fue contratada”, afirmó la senadora.

Flores agregó que “cuando una exdiputada que no logró ser reelecta aparece contratada en un municipio con un sueldo de esta magnitud, es legítimo que surjan dudas. Aquí no caben respuestas destempladas ni intentos por eludir la fiscalización: la alcaldesa debe aclarar si esta contratación se encuentra debidamente justificada o si estamos ante un acomodo político pagado con la plata de los vecinos”.

PURANOTICIA