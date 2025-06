Senadora Aravena se desmarca de los Kast: cuestiona rol de Felipe en Araucanía, desecha opción de José Antonio y respalda a Matthei

Ad portas de la presentación del informe elaborado por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en la Macrozona Sur, fuerte revuelo causó la renuncia de la senadora Carmen Gloria Aravena al Partido Republicano, tienda que le pidió –a través de sus más altos dirigentes– que dejara de militar tras anunciar su apoyo a la iniciativa que tenía como objetivo diseñar una solución a largo plazo al conflicto de tierras en comunas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Habiendo pasado casi dos meses de aquello, y con el informe final ya aprobado y entregado en una ceremonia en el Palacio de La Moneda al Presidente Gabriel Boric, la legisladora por la región de La Araucanía abordó con el programa «Políticamente Director», de Puranoticia.cl, los detalles que enmarcaron tanto el proceso para canalizar institucionalmente las demandas de restitución de tierras y reparación por parte del pueblo mapuche, como también su salida de Republicanos y las consecuencias de ello.

En primer lugar, la senadora que militó en Evópoli, luego continuó su carrera parlamentaria como independiente, hasta que fichó en el Partido Republicano, comentó que "renuncié por petición del partido por el informe de paz y entendimiento, no porque haya querido renunciar. Me lo pide la secretaria general, Ruth Hurtado; el presidente Arturo Squella; y el candidato presidencial, José Antonio Kast".

"En mi opinión, se entregó un buen informe y fui parte importante de eso porque la ley de reparación de víctimas y terrorismo fue presentada por mí, así que no tenía manera moral, ni ética, ni profesional de rechazarlo, que fue la exigencia del partido, lo que me implicaba no volver a ser Senadora. Así que fue un sacrificio por la región de La Araucanía y por la Macrozona Sur que lo asumo con responsabilidad y es lo que hay. Esta fue una triste experiencia, pero es lo que hay y ya me queda hasta marzo para ser Senadora", prosiguió expresando la legisladora por la Novena Región del país.

CRÍTICAS A REPUBLICANOS

Bajo este contexto, confesó sentir profunda decepción de la política partidista, señalando que "para ser bien franca, creo que muchas veces se trabaja pensando en lo que le conviene más al partido y en la mirada de cálculo político inmediato, más que en una concepción política de mediano y largo plazo para el país. Hay una contradicción de que, por un lado, la democracia es un sistema que no ha encontrado otro que le compita, que tiene que ver con acuerdos, con la capacidad de ganar-ganar, que es que todos ponemos un poco de nuestros pensamientos y logramos una solución que no es A, ni B, ni C, y eso pasó con la comisión de paz y entendimiento, que agrupó a gente muy diversa en uno de los temas más complejos de los últimos 30 años".

Frente a ello, Carmen Gloria Aravena manifestó que "es el deber de Estado el que aquí debiera primar, pero estamos en época de elecciones y para el Partido Republicano darle un triunfo a este Gobierno era algo negativo. Eso lo comprendo, pero no lo comparto. Por eso preferí caminar tranquila por las calles de La Araucanía y no sentir que por cuidar un cupo político dejaba de lado algo que me parece sensato".

Cabe hacer presente que la representante de La Araucanía ha sido autoras de leyes es como la de usurpación y la de infraestructura crítica, además de ser coautora de la Ley Antiterrorista. Este bagaje legislativo, sumado a su rol como funcionaria pública en el Ministerio de Economía y Municipalidades, ha sido el que ha puesto a disposición de sus vecinos en La Araucanía, aunque reconociendo que justamente este punto a favor le juega en contra a la hora de hacer política. "Quizás este defecto –entre comillas– de no ser tan política, hizo que tomara decisiones que fueran cálculos más generosos, pero que me dejan a mí la conciencia muy tranquila. Hoy día estoy viendo qué voy a hacer de mi vida, donde hay un espacio para seguir trabajando".

Y es que al presentar su renuncia obligada al Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena no podrá repostularse al Senado ni aspirar a llegar a la Cámara de Diputados debido a que la ley de díscolos se lo impide. Sobre esto, precisó a «Políticamente Directo» que "ya lo había decidido, tenía todo planificado para postular a una reelección (...) pero uno propone y Dios dispone. Pero la verdad es que la conciencia tiene un valor inmenso y sobre todo el sentir que hoy se hará una consulta indígena durante segundo semestre, que parte en julio, y yo ya estoy ayudando a explicarle a toda la gente de qué se trata y que esto cambia el futuro de la región de La Araucanía".

TURISMO ELECTORAL" DE FELIPE KAST

Considerando que no podrá repostular a la Cámara Alta, se le preguntó a la legisladora en La Araucanía su opinión respecto de figuras que no son de la región y que ya están o podrían llegar al Congreso representando a esta zona tan codiciada políticamente.

"Me encantaría que los parlamentarios que se elijan en las dos cámaras sean personas de la región, que conozcan la región, que hayan trabajado y que tengan experiencia en el sector público-privado, porque otro cuento es con guitarra. En el caso de Valparaíso, yo no me atrevería a ser parlamentaria, a no ser que haya trabajado sus buenos años y haya logrado entender a su gente, su cultura y su economía", dijo.

Luego, se refirió específicamente al rol que ha cumplido Felipe Kast como Senador por La Araucanía, diciendo respecto del militante de Evópoli que "al principio tuvo harto interés, pero luego, con el tiempo, se fue diluyendo su aporte y principalmente su trabajo territorial. Yo creo que él sigue viniendo a sus comisiones acá, pero ya hace muchos años que no veo a Felipe del punto de vista de verlo en el territorio, pero tampoco levantando temas que son propios de la región de La Araucanía".

A eso añadió que "cuando hicimos la ley de usurpación, él hizo otra, donde puso que el delito sea pagar con ayuda social, y yo le digo que presenté otra diciendo que es un delito, que es cárcel y desalojo inmediato. Eso es pensar que Llaitul iba a estar pintando el cerco de un hospital. Son delincuentes muy avezados y con una logística muy grande. Eso era un poco ridículo –con el respeto que se merece Felipe– pero creo que eso pasa cuando no tienes sintonía porque no eres del lugar ni conoces".

Asimismo, Aravena recordó que "yo soy ingeniera agrónoma de profesión, he sido profesora de universidad y he trabajado mucho en el campo. El viernes estuve con una comunidad indígena, y cuando les cuento de la posibilidad que tengan tierra individual, que puedan arrendar a 25 años, que puedan dedicar parte de su plata a comprar equipamiento para producir, la gente aplaudía. Es gente que conozco hace 30 años".

ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Tomando en cuenta la desilusión que le causó la renuncia obligada al Partido Republicano y al motivo detrás de esta solicitud, la senadora Aravena fue consultada respecto a si seguirá apoyando a José Antonio Kast como candidato a Presidente de la República o si lo ocurrido hace casi ya dos meses da un giro en su decisión electoral.

Al respecto, la hoy legisladora independiente sostuvo a Puranoticia.cl que "creo que José Antonio, con quien tuve mucha afinidad, cariño y respeto, hoy no creo que sea la mejor opción desde el momento en que rechazó un informe porque no era conveniente políticamente, sin pensar en que ésta es una política de Estado".

También dijo que "si (Kast) llegase a ser Presidente, no puede instalar un Estado de Sitio como ha prometido, y ponernos en guerra contra mismos chilenos, porque los mapuche son chilenos, son prácticamente el 40% de la población en mi región, 4.500 comunidades indígenas. Comprenderá que ese es un anuncio muy complejo en el mundo en que vivimos. Por otro lado, dice que no les debemos nada (a los mapuche), pero si hubiera leído el informe y la ley indígena sabría que sí hay deuda y que hay que terminar con esta ley que es maldita porque ha generado un conflicto que se ha llevado muchas vidas. Entonces él hoy no está preparado para dirigir al país del punto de vista que estamos en el Siglo XXI y que uno tiene que saber que hay tratados internacionales".

Entonces, ¿quién sí sería un buen Presidente para La Araucanía? A juicio de la Senadora, "creo que siempre va a ser bueno que las personas que gobiernen el país tengan experiencia de Gobierno, que hayan trabajado en la institucionalidad pública –a diferencia de él (José Antonio Kast), que no lo ha sido– que tengan equipos fuertes que puedan abarcar todas las áreas de desarrollo de un país. En ese contexto, evidentemente yo preferiría –ya habiendo salido del Partido Republicano y con una muy triste experiencia– que esa persona sea Evelyn Matthei".

De todas maneras, Carmen Gloria Aravena reconoció que si la derecha llegara a perder la Elección Presidencial, "en mi opinión, por supuesto que sería mejor Carolina Tohá, porque podría ser la esperanza de la moderación de lo que fue alguna vez la Concertación, que hay que reconocer que tuvo mucho éxito. Creo que cualquiera de las dos mujeres, sin dudas a mí me gustaría. Pero yo espero que Evelyn Matthei repunte en las encuestas porque creo que es una persona con mucha experiencia".

