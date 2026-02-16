Senador Tomás de Rementería cierra su paso por el Senado: “Asumí más por responsabilidad que por gusto”

A solo semanas de concluir su periodo en la Cámara Alta, el senador Tomás de Rementería conversó con Puranoticia.cl y realizó un balance de su gestión en medio de un complejo escenario político y electoral. Su llegada al Senado —asegura— no fue una decisión personal planificada, sino una responsabilidad asumida en un momento crítico para su colectividad.

“La verdad es que asumir el Senado fue más una responsabilidad que una decisión por gusto. Se dio en una situación bien complicada para mi partido y mi espacio político, y lo asumí con la mayor responsabilidad, sabiendo que electoralmente era complicado porque la gente se confundía”, señaló.

UN AÑO COMPLEJO EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

De Rementería reconoció que la elección senatorial en la Región de Valparaíso fue particularmente difícil para el socialismo, debido a la falta de liderazgos previamente posicionados. Aun así, afirmó retirarse conforme con el trabajo realizado.

“Creo que me voy contento del rol que cumplí. Cumplimos un rol relativamente importante”, sostuvo el abogado y académico, destacando su aporte técnico en la tramitación legislativa y mencionando iniciativas como el fortalecimiento de las ferias libres, que —asegura— tendrán beneficios directos para la ciudadanía.

GOBIERNO Y GRANDES OBRAS: '“ESTAMOS AL DEBE”

Consultado por la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la región, el senador fue claro en marcar matices. Si bien reafirmó su lealtad como parlamentario oficialista, también reconoció déficits importantes.

“Soy de gobierno y me comporté leal a él, porque uno no puede ser de gobierno para algunas cosas y no para otras”, afirmó, agregando que “el gobierno está al debe en varias cosas”.

Entre las principales críticas apuntó a la falta de avances en grandes obras de infraestructura, particularmente en materia portuaria y logística.

“Creo que la ampliación portuaria debió comenzar en Valparaíso. Es más rápida, tiene menos problemas viales que San Antonio, cuya ampliación es mucho más invasiva. Esa decisión no se tomó en este gobierno”, señaló.

También destacó el impulso al proyecto del aeropuerto de Torquemada, apoyando la propuesta del alcalde de Concón para convertirlo en el primer aeropuerto low cost del país para uso civil, iniciativa que —según indicó— avanza de manera favorable.

CRISIS HÍDRICA Y DESALACIÓN

Otro punto crítico fue la falta de una estrategia integral frente a la crisis hídrica regional. De Rementería recordó el histórico programa nacional de embalses impulsado en gobiernos anteriores y cuestionó la ausencia de un plan robusto de desalación.

“Tenemos 5.000 kilómetros de costa y no hay un plan integral de plantas de desalación para una región con problemas hídricos. La solución ha sido comprar camiones aljibe”, criticó, mencionando además las dificultades del proyecto de desaladora en Quintero, originalmente destinado a la minería y no al consumo humano.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en conectividad con Argentina, retomando proyectos como el túnel de baja altura y la conexión ferroviaria hacia Santiago.

EL FUTURO DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

Respecto al escenario político regional y el posicionamiento del socialismo democrático, el senador aseguró que continuará activo tras dejar el cargo el próximo 11 de marzo.

“Vamos a seguir trabajando. Tuvimos 20 mil votos que no son menores, especialmente en Viña del Mar y Concón, donde obtuvimos muy buenos resultados. No vamos a dejar a esas personas a la deriva”, afirmó.

De Rementería planteó la necesidad de reestructurar el partido en la región y fortalecer su identidad, en coordinación con el diputado Nelson Venegas. También hizo autocrítica respecto a la relación con el Frente Amplio.

“Se cometió el error de darle todo muy fácil al Frente Amplio y cuando llegó el momento no hubo solidaridad transversal. Tenemos que reconstruir esto con lealtad, mantener una alianza amplia, pero recuperar nuestra identidad como Partido Socialista”, sostuvo.

Si bien retomará su actividad académica y profesional, descartó abandonar la política. “Voy a seguir trabajando para los vecinos y para que nuestro partido funcione desde las ideas y desde estas grandes obras que son fundamentales para la región”, concluyó.

En ese marco, adelantó que el objetivo del Partido Socialista será también disputar espacios de liderazgo institucional, incluyendo la presidencia del Senado en el próximo periodo legislativo.

