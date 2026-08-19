Senador Longton y acusaciones contra delegada Pilar Cuevas por malos tratos: "La mera denuncia no acredita responsabilidad"

Las denuncias por presuntos hostigamientos y tratos inadecuados al interior de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota sumaron un nuevo capítulo luego de que Puranoticia.cl conversara en extenso con el senador por la región de Valparaíso, Andrés Longton, quien abordó directamente su relación con la delegada Pilar Cuevas y fijó su posición frente a los antecedentes que han motivado denuncias formales.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la repartición, Claudia Catalán, había relatado episodios de trabajadores que, según su testimonio, habrían terminado afectados emocionalmente, incluso llegando a sus labores llorando y sin ganas de acudir a trabajar. La dirigenta también señaló que una de las denuncias fue presentada bajo la Ley Karin y que la organización recurrió al jefe de la División de Gobierno Interior, Vicente Núñez, solicitando una respuesta frente a la situación.

En ese contexto, el senador Longton descartó en primer lugar haber sido quien designó a Cuevas y explicó que "ella es militante de RN, tiene una vasta experiencia en el sector público, por eso también tiene las credenciales para estar ahí. Fue intendenta de la región de Aysén, trabajó en la Municipalidad de Zapallar, trabajó en la Subdere en el Gobierno de Piñera 2, tiene mucha experiencia en material pública".

INVESTIGACIÓN TRANSPARENTE

Luego, junto a confirmar que respaldó su llegada a la Delegación de Quillota, ante la consulta por si mantiene actualmente ese respaldo en medio de las denuncias, el parlamentario oficialista sostuvo que "yo creo que tiene que darse una investigación transparente, sin ningún tipo de privilegios y con todos los elementos y antecedentes sobre la mesa, y si claramente la delegada tiene responsabilidad en los hechos que se le acusan, tendrá que asumir las consecuencias de aquello".

El senador profundizó en esa postura al referirse al estándar que, a su juicio, debe aplicarse cuando las acusaciones involucran a una autoridad pública. "Yo creo que las autoridades tienen que dar el ejemplo en hechos reñidos con la probidad, Ley Karin o cualquier otra ley donde una autoridad tiene la obligación y cualquier ciudadano debe cumplir, obviamente que las autoridades son los primeros que tienen que dar ese ejemplo". Además de ello, precisó que "si en virtud de los antecedentes se revela eso, bueno... pero la mera denuncia no acredita responsabilidad. El debido proceso es relevante, porque si no nos convertimos en una casa de brujas".

La definición del parlamentario de Renovación Nacional se produce luego de que las acusaciones contra la delegada Cuevas fueran abordadas públicamente por la Asociación de Funcionarios, organización que aseguró haber intervenido debido al impacto que estos episodios habrían generado en el ambiente laboral. La dirigencia gremial, además, sostuvo que había intentado abordar inicialmente la situación por los canales institucionales correspondientes antes de recurrir a otras instancias.

Consultado sobre la gravedad del hecho, considerando que Pilar Cuevas representa al Presidente Kast en la provincia de Quillota, Longton afirmó que "hay que dar garantías de que acá no hay protecciones institucionales. Nadie va a apoyar a una persona responsable de determinados actos de abuso si se acreditan que fueron así".

ACREDITAR LOS HECHOS

Frente al argumento de que acreditar un eventual maltrato puede resultar complejo, el parlamentario cuestionó que la resolución de una investigación pueda depender simplemente del número de personas que entreguen una determinada versión y planteó que "o sea, ¿la veracidad y la comprobación de determinados hechos se da por la cantidad de personas que lo hacen o por la rigurosidad de la investigación en relación a esas denuncias? Se tiene que investigar y para eso están las herramientas legales para que eso se pueda acreditar en las sedes que corresponda".

Uno de los puntos planteados al senador fue la posibilidad de que Cuevas fuera apartada de sus funciones mientras se desarrolla la investigación, frente a lo cual manifestó que "en este caso son denuncias que tienen que ser investigadas respecto a la veracidad. Yo por lo menos no estoy de acuerdo en que la sola denuncia acredite hechos. Yo el día de mañana puedo decir que tú eres un tal por cual y que tus trabajadores también, ¿entones vas a dejar de transmitir en Puranoticia.cl? Acá está la Dirección del Trabajo haciendo una investigación. Esto es una denuncia que se hace a través de la DT, entonces tenemos que esperar ese veredicto".

El parlamentario también fue consultado directamente respecto de su confianza personal en la delegada. En ese punto, siguió en la misma línea y respondió que "más que creerle a una u otra persona, yo la conozco y obviamente que confío en su calidad profesional". Ante la pregunta de si aquello significaba que consideraba que Cuevas no había incurrido en malos tratos, comentó que "no sé. Yo creo en los hechos, una vez que están investigados y comprobados en uno u otro lado".

¿MANOS AL FUEGO POR CUEVAS?

La misma posición expresó cuando se le preguntó si estaba dispuesto a "poner las manos al fuego" por la delegada. Longton respondió que "No, yo no pongo las manos al fuego por nadie, lo hago sólo cuando los hechos están debidamente acreditados, investigados y comprobados. Yo me podría poner en la siguiente posición: los funcionarios me lo dicen y le creo a los funcionarios, pero la delegada dice otra cosa y le creo a Pilar. O sea, esto no se basa en creerle a uno u otro lado, se basa en acreditar que aquello ocurrió por las vías legales, que respeten el debido proceso, que respeten la protección de los funcionarios y que respeten también la presunción de inocencia".

Por último, respecto del tiempo que debería tomar el proceso para esclarecer los hechos, planteó que "esto tiene que investigarse con la mayor celeridad y con la mayor rigurosidad. Yo creo que esto no puede pasar de tres a cuatro semanas".

Las declaraciones del senador Longton se conocen mientras las denuncias continúan siendo revisadas por las instancias correspondientes. Así, la autoridad mantiene su respaldo a la trayectoria profesional de Pilar Cuevas y reconoce haber apoyado su llegada al cargo, pero evita anticipar una conclusión respecto de las acusaciones.

PURANOTICIA