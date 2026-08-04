Senador Longton respalda gestión de Iván Poduje en la reconstrucción tras el megaincendio de 2024: "Es un buen ministro"

En medio del debate por el ritmo del proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso a comienzos de 2024, el senador Andrés Longton (RN) entregó un firme respaldo al trabajo del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Frente a los cuestionamientos políticos y gremiales por el avance de los proyectos en El Olivar, en Viña del Mar, el parlamentario defendió la gestión de la autoridad y destacó las medidas impulsadas para agilizar y transparentar los procesos de reconstrucción.

En conversación con Puranoticia.cl y consultado sobre las constantes polémicas en la zona afectada, el legislador fue categórico al valorar el desempeño del titular del Minvu: “Yo encuentro que lo ha hecho bien y encuentro que es un buen ministro”.

Asimismo, destacó la capacidad de trabajo y la comunicación directa de la autoridad con la ciudadanía, señalando que: “Tiene un estilo particular de enfrentar las situaciones muy directo que a la ciudadanía le acomoda, porque muchas veces los ministros son más reservados para las críticas, son más reservados para hacer ver ciertas situaciones que son injustas y que están pasando en Chile respecto a cómo se construye, a la calidad de las viviendas, a los plazos”.

Respecto de las críticas gremiales y la suspensión de faenas en El Olivar, Longton descartó irregularidades y aseguró que la decisión respondió exclusivamente a criterios técnicos y de calidad en la construcción.

En ese contexto, afirmó: “La paró por una razón concreta, que es la deficiencia en la calidad de la construcción”. Además, agregó que “lo que está haciendo el ministro es precisamente eso: el poder hacer más expeditos los procesos y los procesos de construcción cada vez más transparentes”.

El senador también comparó la gestión del actual titular del Ministerio de Vivienda con la administración anterior, sosteniendo que “el proceso del gobierno anterior demoró más allá de lo razonable, y el proceso de ejecución de los recursos del FED fue mediocre, no superó el 1,7%”.

Finalmente, al abordar el plazo de 15 meses que el ministro se fijó para avanzar en la reconstrucción, Longton llamó a dejar de lado las diferencias políticas y priorizar a las familias afectadas por la emergencia.

En esa línea, expresó: “El ministro se autoimpuso un plazo respecto al avance que iba a tener el proceso de reconstrucción (...) Nosotros queremos que este proceso de reconstrucción termine, avance rápido, excepto burocracia, excepto conflictos políticos y se ponga por delante las necesidades de las personas y el sufrimiento que han tenido más allá de las pugnas”.

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