Conductor de camión que provocó fatal accidente en Ruta 68 a la altura de Casablanca continúa internado

Según información consignada por Radio Bío Bío, hospitalizado y apercibido por la justicia permanece el conductor del camión de alto tonelaje que protagonizó un choque fatal en el kilómetro 59,9 de la Ruta 68, a la altura del sector La Vinilla, en Casablanca.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el chofer habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) mientras se desplazaba en dirección a Valparaíso, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, cruzara el eje de la calzada y volcara sobre un automóvil particular.

El violento impacto dejó dos personas fallecidas y dos lesionadas, todas ocupantes del vehículo menor. Entre las víctimas fatales se confirmó el fallecimiento de Ricardo Tobar, jugador y dirigente del Club Deportivo Estrella Roja del cerro La Loma. Tras conocerse la noticia, la directiva del club y el Municipio de Valparaíso emitieron comunicados expresando sus condolencias.

Respecto de la situación judicial del camionero, el fiscal Andrés Gallardo detalló que “producto de este fuerte impacto fallecieron dos ocupantes del vehículo menor y otros dos ocupantes resultaron con lesiones”, precisando que el sujeto será citado a control de detención una vez que su estado de salud evolucione.

Por su parte, la jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, ratificó las consecuencias del hecho e informó que los dos heridos continúan bajo atención médica.

En tanto, la concesionaria de la Ruta 68 trabajó en la reparación en la barrera de contención entre los kilómetros 59,3 y 60,3, situación que mantuvo restringida la pista izquierda en ambos sentidos de la vía, tanto hacia Santiago como hacia Valparaíso.

(IMAGEN DE @VICTORMIRAVUOD EN X)

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