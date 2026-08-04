Gobierno confirma construcción de nueva cárcel en la región de Valparaíso y anticipa cierre de recintos "anticuados e ineficientes"

La construcción de una nueva cárcel en la región de Valparaíso y el eventual cierre de recintos penitenciarios que hoy presentan serios problemas de infraestructura fueron parte de los anuncios realizados por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, durante su visita a la Ciudad Puerto. Si bien, la autoridad evitó identificar cuáles serían los penales que podrían salir de funcionamiento, confirmó que la medida forma parte del plan que el Gobierno impulsa para modernizar el sistema penitenciario del país.

Consultado por la posibilidad de contar con un nuevo establecimiento penitenciario en la región, el secretario de Estado explicó que "estamos trabajando firmemente. Tuvimos una reunión con el ministro Rabat, de Justicia. Me ha tocado recorrer algunos penales de esta región, estuvimos en la cárcel de San Antonio hace algunas semanas. Hemos tratado de mostrar el abandono que ha tenido el Estado de Chile en la situación penitenciaria, con un sobrepoblamiento y un deterioro de infraestructura, además de una falta de observar y apoyar a Gendarmería de Chile que es sistémico y a lo largo de los años. Esto no es algo de un Gobierno o de otro, sino que es un abandono histórico de esta institución y de su infraestructura".

Posteriormente precisó que "estuvimos también en Los Andes y en otras cárceles. En nuestro plan penitenciario –que anunció el Presidente de la República hace un mes– se contemplan 20 mil nuevas plazas y, según recuerdo, hay contemplado para esta región un penal nuevo. Recordemos que hay un penal concesionado, pero está cerca de la costa, con ambiente salino, neblina, camanchaca o vaguada, como le llamemos en esta zona, y eso también dificulta la fiscalización y el control".

En ese contexto, sostuvo que "estamos evaluando otros lugares que den las condiciones de seguridad para contar con un penal de mayor modernidad y seguridad, y también para poder cerrar algunos de menor tamaño que resultan anticuados e ineficientes, y que están con infraestructura muy deteriorada".

Finalmente, subrayó que "este programa lo estamos llevando en conjunto con el Ministerio de Justicia mientras se traslada Gendarmería de Chile al Ministerio de Seguridad Pública, como estamos trabajando en su Ley Orgánica Constitucional".

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