Indap Valparaíso reporta que entre 600 y 700 productores agrícolas resultados afectados con temporales en la V región

Tras el severo evento hidrometeorológico que afectó a la región de Valparaíso con intensas lluvias y vientos de temporal, el Ministerio de Agricultura declaró formalmente la Emergencia Agrícola regional, una medida que permitirá agilizar la entrega de recursos y apoyos a los pequeños productores silvoagropecuarios que resultaron damnificados.

Desde el inicio de la emergencia, los equipos técnicos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Valparaíso se desplegaron en terreno para evaluar el impacto del sistema frontal y levantar un catastro de las afectaciones, información clave para gestionar la resolución de emergencia y focalizar las ayudas.

El director regional (s) de INDAP Valparaíso, Christopher Newcomb, detalló en Puranoticia.cl el trabajo realizado por la institución desde el primer día.

“Lo que estamos haciendo en este momento, (…), es catastrar cuánto y cuál había sido el daño en nuestra región para tener datos certeros y solicitar a través de un comité técnico que el ministro firmara la resolución de emergencia agrícola. (…) Estar en emergencia nos permite hacer una redistribución del presupuesto y realizar llamados a concursos especiales enfocados en la rehabilitación productiva”, explicó Newcomb.

RUBROS Y PROVINCIAS MÁS AFECTADAS

Entre los sectores más impactados se encuentran floricultores, horticultores, fruticultores, viveristas y ganaderos. Los principales daños corresponden a infraestructura productiva, como la caída y rotura de plásticos en invernaderos, voladura de techos en bodegas de acopio de forraje y corrales, además de pérdidas de cultivos por anegamiento y asfixia radicular.

En cuanto a la distribución territorial, las provincias de Petorca y Quillota concentran las mayores afectaciones, debido a la alta presencia de invernaderos y estructuras tradicionales de madera.

Respecto del avance del catastro, la autoridad regional señaló:

“Estamos hablando en este momento de entre 600 y 700 usuarios catastrados de manera preliminar que tienen un problema a solucionar y que en terreno se va a revisar (…) A medida que pasan los días, logramos mayor accesibilidad a zonas donde antes teníamos caminos cortados o problemas de señal”, precisó la autoridad regional.

ATENCIÓN EN TERRENO

Para coordinar la entrega de ayudas, INDAP mantiene operativas sus nueve agencias de área continentales, donde los agricultores pueden acercarse para corroborar las afectaciones mediante la ficha silvoagropecuaria, instrumento que permite evaluar cada caso de manera individual.

Junto con las acciones de reconstrucción, la institución destacó que la recuperación del sector también considera la modernización de los procesos productivos y el impulso al recambio generacional. A través de la Mesa de Jóvenes Rurales, se busca fomentar el uso de nuevas tecnologías, como la programación de sistemas de riego mediante aplicaciones móviles, con el objetivo de hacer más atractiva, eficiente y sostenible la actividad agrícola para las nuevas generaciones de la región de Valparaíso.

(IMAGEN DE INDAP)

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