Senador Longton oficia a ENAP, Superintendencia de Medio Ambiente y Ministerio de Energía por eventual manipulación de datos ambientales en Refinería Aconcagua

El senador e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Andrés Longton, presentó oficios dirigidos al Gerente General de ENAP, a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y al Ministerio de Energía, luego de que se conocieran antecedentes sobre una eventual manipulación o alteración de datos de cumplimiento ambiental provenientes de la Refinería Aconcagua.

A través de estos requerimientos, solicitó información sobre los hechos investigados, las medidas adoptadas por la empresa y los organismos competentes, así como eventuales brechas en los sistemas de control y fiscalización ambiental.

Al respecto, Longton señaló que “lo ocurrido es particularmente grave porque afecta la confianza de comunidades que por años han debido convivir con las consecuencias de la contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví. Estamos hablando de una zona que ha sido profundamente castigada y donde la transparencia de la información ambiental no puede estar en duda”.

Asimismo, el senador agregó que “si se confirma que hubo funcionarios que ocultaron o manipularon información, tendrán que responder por ello. Cada dato falso, incompleto o alterado debilita la fiscalización y puede terminar profundizando el daño en comunas que han sido históricamente afectadas por la contaminación”.

El parlamentario explicó que uno de los objetivos de los oficios es conocer si existen falencias regulatorias o de control que permitan fortalecer los mecanismos de verificación y trazabilidad de la información ambiental reportada a la autoridad, de manera de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Finalmente, sostuvo que “esperamos una investigación exhaustiva que permita conocer toda la verdad, establecer las responsabilidades que correspondan y determinar si existen eventuales responsabilidades ante la justicia. Lo mínimo que merecen las familias que habitan estas comunas es la certeza de que la información ambiental que se entrega a la autoridad es veraz, transparente y confiable”.

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