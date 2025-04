Senador Lagos Weber y Marcelo Lagos buscan mejorar el uso del borde costero en tramitación de ley de concesiones marítimas

En la última jornada de comisión de Medio Ambiente del Senado, tras continuar la discusión del proyecto que establece modificaciones a la ley de concesiones marítimas, el senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, y el reconocido geógrafo Marcelo Lagos, quien dio su impresión profesional sobre los impactos que podría generar el texto, señalaron sus reparos respecto del texto legal que se propone por considerarlo insuficiente, ya que a juicio de ambos y en torno a la evidencia científica que existe sobre las consecuencias que podría generar una legislación que no considere un resguardo integral de nuestras zonas costeras, no se consideran elementos que amplíen la mirada hacia un correcto uso del borde costero.

Al término de la instancia, el parlamentario por la región de Valparaíso, pese a reconocer que la ley no fue propuesta en primera instancia para modificar su mirada sobre el uso del borde y zona costera, señaló que resguardar estos aspectos son muy relevantes para evitar eventuales impactos o consecuencias, en caso de no ser considerados esos elementos.

A juicio del actual vicepresidente del Senado e integrante de la comisión de Medio Ambiente, “este proyecto tiene que ser observado de una manera muy integral y quirúrgicamente ¿Por qué? Porque se trata de un proyecto que es muy acotado, que fue creado para permitir destrabar inversiones y la actividad económica, que puede estar bien inspirado, pero lo que ocurre es que lo que hace falta en Chile es una mirada integral de la zona y el territorio costero, en general, y no del borde solamente, ni para explotar tal o cual actividad económica. Entendiendo que el origen del proyecto era esto último, lo que me preocupa, a estas alturas es, si ese es el efecto, hay que ver cuál es el impacto que tiene, y muy importante, que no vaya a generar consecuencias, o externalidades negativas para una futura ley, que sea la ley integral que se requiere”, indicó.

En esa línea, Lagos Weber comentó que “he escuchado al profesor Lagos, recientemente, en otras declaraciones, diciendo que se requiere una mirada amplia y global en esta materia, que nos aseguremos de que no haya privatización, que podamos hacernos cargo de una mirada ecosistémica, terminemos con el centralismo, consideremos a las comunidades locales, consultemos a los pueblos originarios, una serie de medidas que son propias de una ley amplia, integral y holística. Esto no es lo que está presentado por el gobierno. Admito que el gobierno nunca dijo que iba a presentar eso, pero lo que no puede ser, es que producto de esta ley tengamos consecuencias negativas que nos impida,después, trabajar en propiedad con los otros”, añadió.

En tanto, Marcelo Lagos, quien asistió como invitado para exponer su visión sobre la problemática del uso del borde y zona costera, comentó que a su juicio, “es una ley que tiene un fin específico, que es la concesión, la privatización, la actividad económica, y la zona costera requiere y necesita algo de mayor envergadura porque, claramente, los intereses son múltiples, pero particularmente, la fragilidad y el cuidado que demanda la zona costera en Chile, nos invita a la necesidad de tener una ley a la altura de las características propias y singulares que tiene la zona costera en Chile, que no es cualquiera sino que es una tremenda zona que marca la vida de lo humano y lo no humano, a lo largo de todo nuestro país", culminó.

