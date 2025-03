Senador Lagos Weber solicitó al gobierno mayor celeridad en soluciones definitivas para la reconstrucción por el megaincendio

Durante este martes, y tras una reunión que sostuvo el parlamentario con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber emplazó al Ejecutivo a otorgar mayor celeridad en la entrega definitiva de soluciones habitacionales para los damnificados por el megaincendio en Viña del Mar y Quilpué, ante los evidentes retrasos y escasas soluciones de vivienda definitivas que se han entregado, a más de un año de la tragedia.

En plena sesión de comisión de Hacienda, y en presencia de la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, el parlamentario reconoció que, a su juicio, “hay retrasos que son moderados, grandes, gigantescos y éste. Me acabo de reunir con la alcaldesa de Quilpué, y me señala que del Fondo de Reconstrucción que se aprobó de 800 mil millones, debe aprobarse un reglamento, el cual fue observado, me parece, fue reingresado y tomado en razón, nuevamente. Solamente transmito que la preocupación que hay acá, porque va a venir el invierno y se ha reconstruido re poco (sic) para ser bien franco. Entonces, espero que se haya tomado razón, y no que se está esperando a tomar razón. Además, quiero que el reglamento esté, porque sin el reglamento no se puede hacer nada”, señaló.

Respecto al proceso de reconstrucción, el parlamentario por el PPD reiteró la necesidad de que el gobierno establezca a un delegado presidencial para canalizar, de mejor manera, los avances en materia de viviendas. “Esto partió con la Ministra vocera de Gobierno coordinando, después pasó con la Ministra de Defensa para que estuviera coordinando, y ahora, está la Ministra de Desarrollo Social coordinando. Entonces, mientras se hace la posta de las coordinaciones de distintos ministerios -ironizó-, el proceso queda igual, y lo único que ha demostrado ser efectivo ante estas emergencias, es colocar a una persona con nombre y apellido, de carne y hueso, que tenga que reportarle a algún ministro o ministra, o directamente al Presidente. Así lo hicimos con el señor Andrés Silva, en su oportunidad (ex delegado para la reconstrucción de Valparaíso, tras el megaincendio de 2014), y también, se establecen varias fórmulas para la reconstrucción: los que se quieren ser erradicados; los que pueden sumarse a un comité de vivienda que está más o menos terminado en otro lado; los que contratan una empresa conarquitectos que hacen un proyecto alternativo, o la autoconstrucción asistida", explicó.

“De acuerdo a la ex Ministra de Vivienda, Paulina Saball; y a pesar que esa fue la fórmula que más se resistió en esa oportunidad, durante el gran incendio de Valparaíso en 2014, durante la gestión de la ex Presidenta Bachelet, pero que finalmente fue la más exitosa, porque los porteños y las porteñas saben dónde les aprieta el zapato, y esos recursos(económicos) los estiran, los hacen rendir como nadie y se construyen su casa”, culminó.

