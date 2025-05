Senador Lagos Weber respalda solicitud de ministro Grau sobre repetir votación de fraccionamiento de la merluza

El senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, respaldó la propuesta del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien solicitó al Senado la posibilidad de repetir la votación en comisión mixta de la ley de fraccionamiento al confirmarse que se votó con datos desactualizados.

A juicio del integrante de la comisión de Hacienda del Senado, “en todo el proceso se trabajó con las cifras que se tenían (con anterioridad), se actualizaron las cifras reales y esas no se actualizaron bien. Es decir, hasta septiembre (pasado), de la cuota que le correspondía a los industriales en la pesca de la merluza, ellos no llegaban al 90%, las cifras daban alrededor de un 65%. Otra cosa, es que con las cifras completas del año pasado, ellos habrían capturado un mayor porcentaje de merluza de lo que se dijo originalmente, y ciertamente que eso pudo haber influido en la decisión final. Y lo que corresponde, como dijo humildemente el Ministro Nicolás Grau (Economía) es que, ojalá, se pueda repetir la votación con ese antecedente”, agregó.

En este sentido, el legislador añadió que, a su juicio, “ojalá, se pudiera dar ese escenario para que la ley tenga toda la legitimidad necesaria y nadie se quede con ninguna duda del proceso".

"Ha sido tan transparente el proceso, que hemos descubierto que se hizo con una cifra equivocada en la última parte, y eso hay que corregirlo, no hay de otra; habrá que ponerse colorado, si quieren se podrá hacer un sumario, todo eso es secundario, pero lo que no puede ser es que esta ley, después de la otra ley, la Ley Longueira, de la cual voté en contra, esta ley tiene que salir bien, porque venía bien y estaba siendo consensuada. Entonces, cuidemos el proceso, enmendemos el rumbo y hagamos lo que hay que hacer no más, no hay de otra”, culminó.

PURANOTICIA