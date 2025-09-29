Senador Lagos Weber por críticas sobre discusión del Presupuesto 2026: "Siempre lo hemos abordado de manera responsable"

El senador e integrante de la comisión de Presupuesto del Senado, Ricardo Lagos Weber, descartó las críticas que han surgido desde la oposición, en particular de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respecto de la discusión del Presupuesto 2026 y de la supuesta poca claridad que, a juicio de la abanderada de Chile Vamos, habría respecto del gasto público.

Previo a la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que se realizará este martes al parlamento, el parlamentario del PPD señaló que “todo esto que se ha hecho, me parece bien artificial. Por supuesto, siempre se hace con trasparencia, a tal punto que el año pasado hubo que reducir el Presupuesto. Este Gobierno, y lo hizo en su oportunidad con el ex ministro Mario Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y cuando hay diferencias se discute y se llega a un entendimiento".

"Eso, históricamente, nunca había ocurrido (la reducción del Presupuesto durante la tramitación del proyecto de ley en 2024), en 15 años, que el Presupuesto que se aprobó en noviembre fue menor al que se presentó en septiembre como proyecto de ley, porque hubo una discrepancia sobre los eventuales ingresos, el gobierno se allanó a encontrar una fórmula y salimos adelante”, agregó el congresista.

Sobre lo anterior, aclaró al canal 24 Horas que “si de flexibilidad se trata, está toda; durante estos quince años, siempre hemos abordado el Presupuesto de manera responsable. Yo veo una exageración y entiendo por qué… porque en noviembre hay elecciones, entonces hay candidatos que tienen que subir en las encuestas y eso genera un ruido innecesario. No hay para qué decir que vamos a paralizar la discusión del Presupuesto, eso no es verdad, no lo vamos a paralizar; pueden hacerla más lenta, o pueden esperar a después de las elecciones para aprobarlo. Esto de hablar de poca transparencia es como presumir que se quiere esconder información y partir con esa mala fe, yo lo rechazo de plano”.

