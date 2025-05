Senador Lagos Weber por críticas a comisión por la Paz: "Si logramos avanzar en esto, es un éxito para la sociedad chilena"

El senador por el PPD y vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, comentó lo que han sido las críticas que se han expresado, a propósito de la falta de unanimidad con que fue aprobado el texto de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, instancia transversal integrada por diversos sectores políticos y que trabajó durante los últimos meses en la elaboración de un informe que se conocería públicamente, este martes, y que servirá como base para diseñar propuestas que apunten a reducir los niveles de violencia en la Araucanía.

Consultado al respecto en radio Infinita, el parlamentario por la región de Valparaíso, indicó que, a su juicio, “hay que dar la oportunidad de conocer ese informe. Acá hay un trabajo de casi dos años, de un grupo bastante transversal de personas, de los cuales han hablado sólo algunos de ellos sobre temas puntuales de la propuesta y de lo que ellos han consultado con comunidades de la macrozona sur y la Araucanía. Se ha salido a despejar ciertos temas que no son parte del acuerdo; si bien, no hubo unanimidad en todos los temas, como el señor Naveillán (Sebastián) que tuvo una opinión bien crítica hacia lo que significó el final del proceso, entiendo que esto es 100% político, pero esperaría a conocer el informe para digerirlo. Tampoco hay que atolondrarse con lo que venga en el informe, de empezar a enviar proyectos de ley o legislar al día siguiente, porque sería echar por la borda un trabajo de dos años”, reconoció.

Sobre esta materia, el congresista declaró que “si logramos avanzar en esto, es un éxito para la sociedad chilena, la necesidad de encontrar acuerdos, que yo los valoro tanto y que los he practicado durante toda mi vida política (…) pero me parece que tampoco podemos quedarnos paralizados en esto. Debemos ver si es un tema solucionable, si puede quedar alguien a cargo de esto… conozcamos cuál es el problema que tienen algunos para no dar su visto bueno a esto. Esta Comisión por la Paz no resuelve todos los problemas, para eso está el resto de la institucionalidad, pero no la matemos después de dos años. Partamos de la buena fe, de que acá no hay gato por liebre (sic)”, concluyó.

PURANOTICIA