Senador Lagos Weber explica reforma al sistema político proponiendo fusión PS-PPD: "Podríamos hacer una sola fuerza política"

Sorpresa generó en el mundo político la presentación de una moción parlamentaria ingresada por un grupo transversal de senadores, la cual introduce a trámite una reforma constitucional acotada en torno al sistema político y electoral del país.

El texto recoge parte de una propuesta abordada en el segundo proceso constitucional, la que al ser rechazada no logró ver la luz, y que tiene como fin tener una orientación mayoritaria, aumentando la eficacia del Congreso y acercar la política a los chilenos.

Así se establece que sólo los partidos que alcancen al menos el 5% de los votos en la elección de Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños. Esta regla no se aplicará al partido que tenga ocho parlamentarios. Los votos de partidos que no obtengan escaños se asignarán a los del pacto que sí cumplan con los requisitos, de manera proporcional al número de votos en el respectivo distrito electoral.

De igual forma, cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido que hubiera declarado su candidatura. Asimismo, quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que desde el día de su elección incurriere en dicha causal. Misma situación con el independiente que comience a militar en otro partido. En esos casos, la autoridad electa será reemplazada por quien señale el partido que lo patrocinó.

LAGOS WEBER EXPLICA PROYECTO

El tema justamente fue abordado por uno de los firmantes del proyecto, el senador Ricardo Lagos Weber, quien en conversación con «Hora de Noticias», de Puranoticia.cl, explicó los alcances de la propuesta de reforma constitucional presentado.

"Básicamente, lo que persigue este proyecto es una reforma constitucional acotada a temas específicos, que no pretende hacer una gran reforma constitucional ni sobre el sistema electoral ni sobre aumentar el número de diputados ni senadores... por ningún motivo. Eso no se toca por ninguna parte. De lo que se trata es de darle una mayor conducción a los gobiernos que vengan", comenzó en su explicación.

Luego, el representante de la V Región sostuvo que "si miran atrás, los últimos cuatro gobiernos, ninguno ha logrado tener mayoría en el Parlamento. Eso no es extraño, ya que en muchas democracias el Gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, pero en nuestro caso, junto a no tener mayoría, hay gran dispersión de partidos".

Sólo a modo de ejemplo: entre los años 2009 y 2014 habían siete partidos con representación parlamentaria. Este 2024 este número llega a 21 colectividades.

"Eso hace no sólo que un Gobierno tenga minoría, que es muy habitual en las democracias por el contrapeso, pero es muy distinto tratar de armar consenso y conversar con la oposición de 7 a 10 partidos, que conversar con 20 y tantos partidos. Entonces nuestra propuesta sigue muy de cerca lo propuesto por uno de los proyectos constituyentes: subir los umbrales de representación. Un partido que no logra el 5% de los votos a nivel de diputados o que no junta 8 parlamentarios, no va a poder tener representación parlamentaria. Eso es básicamente lo que hace", argumentó.

FUSIÓN PS-PPD

Lagos Weber también cree que el gran beneficiado de todo esto es Chile, ya que "vamos a poder formar consensos de manera menos dificultosa, vamos a poder acotar los interlocutores con los cuales ponernos de acuerdo y, por lo demás, va a traer un incentivo natural para que converjan federaciones o fusiones de partidos".

En ese sentido, lanzó una propuesta que promete sacar ronchas, ya que manifestó ser de la idea que el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia podrían convertirse en una sola gran fuerza o una federación de partidos: "Mi opinión personal, más allá de lo que puedan expresar otros colegas, es que los bordes ideológicos del PS y el PPD son bastante acotados. En consecuencia, perfectamente podríamos hacer una sola fuerza política o una federación de partidos", indicó el legislador del PPD.

En cuanto a los diputados o senadores "díscolos", Ricardo Lagos Weber planteó que "lo otro a lo que apunta este proyecto es terminar o reducir el discolaje y los díscolos. ¿Una persona independiente puede postular al Parlamento? Sí. ¿Un independiente puede ir en pacto de partido? Toda la vida. La cantidad de alcaldes independientes, pero dentro de los pactos en la última elección son varios. Lo que no parece sano es que –y me pongo como ejemplo– me eligen Senador en Valparaíso porque estaba en el PPD, porque era parte del Socialismo Democrático, porque era parte de un espectro político; y a los tres días después yo me mando a cambiar a otra fila política, incluso puedo cruzar a la vereda del frente, como ha ocurrido".

"Hemos visto a militantes de partidos de centro que terminan en la derecha y viceversa. Entonces nos parece que eso también es faltarle el respeto a los electores. Yo voto centroizquierda y la persona por la que voté no es centroizquierda. Entonces eso también amerita una discusión", agregó el Senador de Valparaíso.

PASO A PASO

En cuanto al camino que deberá iniciar el proyecto, estima que en la Cámara Alta debiera ser aprobada la propuesta con mínimas modificaciones, pero dijo que "hay que estar preparados, dispuestos y con ganas de escuchar a aquellos que son críticos del proyecto, que le van a ver deficiencias, que van a querer cambiarlo. Y creo que en la Cámara de Diputados, que es donde se ve la mayor diversidad o atomización de partidos, habrá reparos y habrá oportunidad para hacerlo. Lo que no era sano que ocurriera era que dijéramos que como no estamos todos de acuerdo no hacemos nada".

"Yo prefiero poner algo sobre la mesa con lo cual discutir. Ojalá que se apruebe al verlo en el Senado, que vaya a la Cámara y se perfeccione. Y si no están las condiciones, seguiremos como estamos, que no es bueno, pero al menos se echó a correr la bolita y se avanza en algo. Pero el status quo, el quedarnos sin hacer nada, esperando que nos pongamos todos de acuerdo de manera mágica, no. Algunos encuentran que vale hongo, como dijo alguien. Bueno, que lo mejore; pero no podemos seguir haciéndonos los lesos de que ningún Gobierno, que llegue con 55% de los votos en segunda vuelta pueda hacer nada porque la dispersión es muy grande", añadió.

Vale recordar que la reforma constitucional ingresó por el Senado, continúa a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y luego pasa a la Sala, donde Lagos Weber espera que en enero se despache a la Cámara de Diputados.

En la eventualidad que todo sea aprobado tal cual ingresó, importante es recordar que la reforma establece normas transitorias, que establecen que no todo lo planteado en el documento regirá 100% a partir de la elección de 2025. "Si se lograra aprobar, hay normas transitorias que establecen umbrales más bajos a modo de transición respecto a un sistema nuevo. Tal vez es demasiado ambicioso que ocurra, pero lo peor es no hacer nada. Ojalá que el Gobierno se sume, sin descuidar por ningún minuto las prioridades, que son seguridad, crecimiento económico, pensiones y salud", sentenció.

