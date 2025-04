Senador Lagos Weber emplaza al TC tras despedida de Isabel Allende del Senado: "Debería decir algo"

El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), comentó el discurso de despedida de la senadora Isabel Allende tras ser destituida por el Tribunal Constitucional (TC), tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

El congresista criticó que el discurso se produjo sin un pronunciamiento oficial de parte del TC.

En entrevista con radio Agricultura, el legislador por la región de Valparaíso explicó que “desde el jueves pasado, cuando se conoce una filtración del trascendido del fallo del TC, han ocurrido muchas cosas, esto ha generado un revuelo. Hace muchos años que el TC cesaba en el cargo a un parlamentario, ayer la parlamentaria se despide, se va y todavía no hay ni un comunicado que diga que se llegó a un acuerdo en el fallo”.

“Ni siquiera estoy pidiendo los argumentos del fallo, yo estoy diciendo, alguna comunicación que dijera que hemos llegado a un acuerdo. Acá nada ha ocurrido, es un trascendido formalmente hasta ahora”, indicó.

“Yo no me doy por enterado, desde la mesa del Senado, no ha llegado una comunicación. Tenía la esperanza de que llegara alguna comunicación y ver cómo se realiza el proceso”, complementó.

“Lo que va a ocurrir es que la senadora no va a volver al Senado, pero eso es por decisión propia, hasta ahora todavía es la senadora Isabel Allende. El problema a estas alturas no es Isabel Allende, sino que el TC debería decir algo, creo yo”, sostuvo el senador.

“Yo esperaría que un tribunal que tomó una decisión, que trascendió y con la fuerza que tiene, con un voto de 8-2, que se sepa quienes apoyaron esa votación y eventualmente conocer cuáles fueron las razones para llegar a esa conclusión”, añadió.

PRIMARIAS OFICIALISTAS

También el parlamentario comentó el actual escenario presidencial en el oficialismo y el PPD, su partido, afirmando que “el panorama lo veo mucho mejor que hace dos meses, pero no tenía duda de que íbamos a llegar a una primaria amplia”.

“La idea de una primaria es generar una cierta tensión comunicacional y de expectación pública de los partidarios de quien va a representar al sector. Una primaria competitiva, con los candidatos que hay, cada uno con sus cualidades, es muy bueno”, dijo el senador.

“Yo esperaría que ojalá el Partido Socialista pudiera darle el respaldo a Carolina Tohá, cosa de ir juntos el PPD y el PS, que somos partidos hermanos para estos efectos. Que vayamos a una primaria competitiva en el sector, yo quiero que haya una primaria unitaria”, cerró.

