Senador Lagos Weber dice que el acuerdo por la reforma de pensiones "es bueno y, ciertamente, mejor que nada"

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, analizó el debate parlamentario por la reforma de pensiones, el cual ya logró un acuerdo entre el Gobierno y Chile Vamos en la comisión de Trabajo del Senado y ahora, tras la aprobación de las últimas indicaciones, como el alza de la PGU a $250.000, su discusión continúa en la comisión de Hacienda antes de ser sometida a votación en la Sala.

En entrevista con radio Cooperativa, el parlamentario sostuvo que “es necesario avanzar en esta materia aprendiendo de los fracasos del pasado, en donde los maximalismos de unos y otros frustraron sendas reformas de pensiones. Creo que hoy hemos hecho un esfuerzo gigantesco”.

“Aquí más que ceder las partes, los que trabajaron intensamente en esto, que fueron los ministros (Jeannette) Jara y (Mario) Marcel con los senadores de la Comisión de Trabajo, tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo y lograr cambios bien sustantivos. Es una propuesta de cambios sustantivos que yo espero que se apruebe, sinceramente. Nunca habíamos estado tan cerca de un acuerdo, nunca”, agregó.

“Aunque se trata de un cambio bien cualitativo que a mí no me deja 100% conforme con todo lo que yo quiero, como la existencia de un inversor público en el sistema, entiendo que las condiciones no están para eso y se requiere aprobar lo acordado estas últimas semanas. ¿Un mal acuerdo es mejor que nada? El acuerdo de pensiones es bueno y, ciertamente, mejor que nada”, complementó el senador PPD.

“¿Significa que yo renuncio a eso? No, más adelante insistiré con eso. ¿Cuándo? Cuando tenga fuerza en el Parlamento, cuando la ciudadanía me apoye en eso. Hoy el apoyo que tenemos nos da para un acuerdo que va a aumentar las pensiones actuales, va a mejorar las pensiones de los que entran a trabajar ahora, le va a introducir competencia al sistema y se crea un seguro social con presencia del Estado. Creo que eso es un avance sustantivo para lo que tenemos hoy sobre la mesa”, finalizó el legislador.

