Senador Lagos Weber destaca que la Ley de Incendios busca "generar más medidas para acelerar la prevención de siniestros"

El senador Ricardo Lagos Weber destacó el avance del proyecto de Ley de Incendios, el cual fue despachado a la sala del Senado para continuar su tramitación legislativa, recordando que la iniciativa de ley contempla adoptar más medidas que apunten fundamentalmente a la prevención de la propagación de incendios forestales.

En este sentido, el parlamentario por la región de Valparaíso e integrante de la comisión de Hacienda, añadió que el proyecto de ley “busca generar más medidas para acelerar la prevención de los incendios, en un proyecto de ley que tuvo dificultades en cuanto a su financiamiento, en su oportunidad. Es un proyecto que genera ciertos resquemores, no tanto desde la comisión de Hacienda, sino que desde los integrantes de la comisión técnica, en función de cuáles serían las obligaciones que debieran asumir o no, los dueños de predios que posean gran cantidad de árboles o materiales de alta inflamabilidad, y hay una discusión sobre cuándo hay que limpiar o desmalezar los terrenos, si eso es de cargo de los propios dueños, si es que habría que otorgarles apoyo, etc. Y lo otro, es que contempla la posibilidad de generar un plan o mapeo desde las zonas de mayor peligrosidad, y junto con ello, ver qué responsabilidad pueden tener las autoridades desde el punto de vista de otorgar alguna asistencia técnica a los propietarios, distinguiendo entre los grandes, medianos y pequeños propietarios. Ese fue el tema del debate que se fue a sala y espero sea despachado luego”, señaló.

Además, el legislador del PPD cuestionó la discusión que se generó respecto de la posibilidad de considerar eventuales subsidios estatales para financiar eventuales gastos en los que deban incurrir los propietarios de predios forestales para la correcta prevención y mantenimiento de sitios eriazos en donde se generen las condiciones para la propagación del fuego a través de la presencia de material altamente combustible.

“Hacer hincapié en torno a la discusión sobre cuándo se debe indemnizar a un particular producto de la eventualidad en que el Estado establezca reglas que son para un bien público, uno dice que, con ese criterio, entonces la pregunta es si ¿acaso se le va a pedir al Estado que lo pague porque se entenderá como un daño patrimonial el tener que gastar en eso?, o ¿es algo necesario para la convivencia en sociedad?”, concluyó.

PURANOTICIA