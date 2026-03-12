Nuevo episodio de marejadas del suroeste afectará a ciudades de la región de Valparaíso 

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso dio cuenta de un Aviso de Marejadas que afectará a la zona costera de la Quinta Región.

No obstante, el fenómeno se registrará en gran parte del país, desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.

Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar de este jueves 12 hasta el sábado 14 de marzo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea, y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que "debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del día jueves 12 de marzo en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

"Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 19:00 y 22:00 horas como marea primaria y entre las 07:00 y 10:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al sexto aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”, complementó el oficial de la Armada.

La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que "se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

LLEGADA DEL EVENTO

Archipiélago Juan Fernández: jueves 12 marzo (AM).

Golfo de Penas hasta Constitución: jueves 12 marzo (AM).

Constitución hasta Coquimbo: jueves 12 marzo (PM).

Coquimbo hasta Arica: viernes 13 marzo (AM).

FIN DEL EVENTO

Archipiélago Juan Fernández : viernes 13 marzo.

Golfo de Penas hasta Coquimbo : viernes 13 marzo.

Coquimbo hasta Arica : sábado 14 marzo.

PURANOTICIA