Fatal accidente en Quillota: peatón muere tras ser atropellado en el troncal de San Pedro

Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 12 de marzo en el camino Troncal, a la altura de la localidad de San Pedro, en Quillota.

Se trató de un atropello con resultado de muerte, situación registrada en el paradero 8, en las cercanías de un establecimiento de educación superior.

Según informaron las autoridades, una persona perdió la vida tras ser atropellada.

Carabineros de la 4ª Comisaría de Quillota llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los conductores extremar las precauciones en el sector mientras se realizan los procedimientos policiales.

