Senador Lagos Weber critica "claro déficit" en materia de reconstrucción en zonas afectadas por el megaincendio

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, lamentó el poco avance y considerables retrasos en la entrega de soluciones habitacionales a las familias damnificadas por el megaincendio que destruyó miles de viviendas y dejó 136 personas fallecidas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024.

El parlamentario consideró que faltó una mejor gestión por parte del Serviu y un delegado presidencial con dedicación exclusiva para enfrentar la emergencia.

“Era importante una persona, con nombre y apellido, un rostro identificado, con ciertas atribuciones mínimas coordinadas para haber apurado el tranco", comentó, junto con lamentar “el considerable retraso que ha tenido el gobierno en la entrega de soluciones definitivas a los más de 7 mil damnificados de la tragedia”, manifestó en diálogo con La Tercera.

“Vamos a enfrentar el año (que se cumple del megaincendio) y hay un claro déficit en materia de reconstrucción. Hay un claro malestar en la comunidad y al mirar hacia atrás, que creo se pudo haber hecho distinto y se lo planteé en su oportunidad a las más altas autoridades”, dijo el senador por la región de Valparaíso.

En su opinión, “había que tomar la experiencia de incendios y desastres pasados, en donde se nombraba a un delegado presidencial exclusivo para estos efectos. Lo hicieron la ex Presidenta Bachelet y el ex Presidente Piñera en su oportunidad, porque significa que esa persona es el rostro y la cara donde todo se concentra y las demandas se dirigen”.

“Hoy veo vecinos damnificados que van a un ministerio, o van a uno u otro servicio y tenemos, al final del día, un retraso muy grande, no por mala voluntad, pero hay un retraso muy grande”, insistió.

Respecto a las dificultades con las que podría haber tenido que lidiar el Estado, en materia legal y logística para avanzar en soluciones, Lagos Weber recordó la experiencia de pasadas emergencias.

"Hay lugares que son campamentos o asentamientos informales que, a veces, pueden generar una dificultad legal para ir en ayuda y eso lo entiendo; no me gusta, pero desde el punto de vista de la administración del Estado lo entiendo, pero en la gran mayoría de los casos no es así”, dijo.

“Por algo, tal vez, se le pidió la renuncia al ex director de Serviu de la región de Valparaíso, recientemente, la semana pasada", reflexionó.

