Senador Lagos Weber celebra que candidatura de Tohá lograra rearticularse y marcar diferencias con contendores de Primaria

El senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, valoró lo que han sido las últimas semanas de la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, de cara a las elecciones primarias de este domingo 29 de junio en el país, destacando el despliegue en terreno, pero además, el énfasis de haber logrado marcar diferencias con el resto de los candidatos del oficialismo.

En este sentido, el parlamentario por la región de Valparaíso, aseguró en conversación con radio Universidad de Chile que “a medida que nos acercamos a la hora de los quehubos, a la hora de votar y de la decisión final, creo que esa competencia —que es sana— se agudiza y genera tensiones. Y yo digo, era que no (sic) si es una primaria… aquí hay que marcar la diferencia, porque si llegamos a ser todos iguales, entonces mejor hagamos una tómbola, y no es el caso. Entonces, yo no creo que la campaña se haya equivocado; más bien, creo que la forma en que se han ido dando los plazos, ha hecho que esas diferencias se marquen. Se van notando las diferencias en los caracteres, en las personalidades y no me cabe duda de que, en algunas encuestas, a aquellos que creen que les está yendo bien como están, mantienen ese rumbo. Y quienes piensan que tienen que reforzar ciertos aspectos, lo hacen, activando teclas que tal vez no habían pulsado con tanta intensidad antes, pero sí, creo que Carolina efectivamente marcó una diferencia a la hora de llevar adelante su campaña en el último tiempo”, remarcó.

En este sentido, Lagos Weber reconoció que desde el comando de la presidenciable, “en su momento, hizo un giro para dejar más claro que las candidaturas no son iguales, que tienen distintas cualidades. Y en eso, sin duda, Carolina lo hizo bien, en cuanto a lo que ella espera como la mejor candidatura para enfrentar a la derecha en noviembre, o cuál va a ser la candidatura que esté mejor preparada, quizás, para tomar decisiones, y eso creo que es legítimo y no menoscaba a nadie”, aseguró.

"Y creo que eso es legítimo. Eso no menoscaba a nadie. Y entre paréntesis, todo esto hay que hacerlo, además, con una mirada puesta hacia adelante", cerró.

PURANOTICIA