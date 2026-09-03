Senador Karim Bianchi arremete contra Gabriel Boric por su gestión en Magallanes: “No existió un presidente magallánico”  

El senador independiente por la región de Magallanes, Karim Bianchi, en conversación con Puranoticia.cl, lanzó duras críticas contra la gestión del expresidente Gabriel Boric, acusando una profunda falta de avances y de gestiones concretas en beneficio del territorio austral, pese a que el exmandatario es oriundo de la zona.

En conversación sobre los principales desafíos que enfrentó la región en materias de infraestructura, aislamiento e integración, Bianchi abordó el sentir de la ciudadanía magallánica respecto del desempeño que tuvo el Gobierno central en una de las zonas más australes del país. En ese contexto, el congresista apuntó directamente a las expectativas que, a su juicio, no fueron cumplidas por el exmandatario:

“Es que esa es la mayor decepción que yo creo que siente la gente Magallanes por el (ex)presidente Boric”.

El parlamentario enfatizó que vivir en una zona aislada implica costos y dificultades cotidianas que desde el centro del país no siempre se logran comprender ni resolver. Como ejemplo, mencionó las dificultades logísticas y económicas que enfrentaron los jóvenes de la región para acceder a la formación de Carabineros, además de la falta de infraestructura que permitiera reducir la dependencia del territorio argentino en materia de abastecimiento.

A juicio de Bianchi, los problemas de conectividad marítima, presencia policial y soberanía efectiva permanecieron entre las materias pendientes para la región, evidenciando —según sostuvo— una falta de visión estratégica hacia las necesidades de las zonas extremas.

Al evaluar los anuncios e iniciativas impulsados durante el Gobierno de Gabriel Boric, el senador cuestionó que no se hubieran agilizado los procesos destinados a resolver la vulnerabilidad estratégica de las zonas extremas ni se hubiera demostrado un trato prioritario hacia Magallanes.

En esa línea, el parlamentario señaló:

“Al final se puso a firmar algunos proyectos que incluso ahora los bajaron como la apropiación del ex Club Hípico. Uno tampoco espera que un presidente que es de todo el país tenga, un privilegio con su zona, pero si al menos en temas que son estratégicos y de Estado”.

Asimismo, Bianchi sostuvo que la mirada de Estado hacia la región debió haber sido más expedita, considerando el origen del entonces mandatario. Según planteó, durante la administración de Boric se mantuvo una distancia respecto de las urgencias propias de la Región de Magallanes.

Al realizar un balance sobre la impronta regional que se esperaba del expresidente, el senador concluyó:

“No existió un presidente magallánico. Existió un presidente nomás que fue nacido en Magallanes, y que es más santiaguino que magallánico, acá si ha faltado la firmeza pero también la actitud (…) no es de ser duro, ni ir a reprochar, ni exigir, la actitud de estar presentes. No hay presencia”.

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