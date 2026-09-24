Robo de equipamiento en el Hospital Marga Marga retrasaría su puesta en marcha: Servicio de Salud anunció acciones judiciales

El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP) dio cuenta del robo de algunas piezas pertenecientes al equipamiento criogénico ubicado en la Central Energética del Hospital Provincial Marga Marga, unidad independiente del recinto hospitalario emplazado en la comuna de Villa Alemana.

Tras constatar la sustracción, el organismo informó que se realizó una revisión de las cámaras de seguridad y un inventario de los elementos afectados. Además, se efectuó la respectiva denuncia ante el Ministerio Público.

Junto con ello, el SSVQP anunció que interpondrá una querella en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana contra quienes resulten responsables de los hechos, sin descartar otro tipo de acciones judiciales.

El objetivo, según explicó el organismo, es que la situación sea investigada y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

En paralelo, se instruyó el reforzamiento de las medidas de seguridad en el sector, contemplando un mayor control de los accesos, la revisión de los sistemas de videovigilancia y alerta, además del aumento de la presencia de guardias tanto en el perímetro como en las instalaciones.

Desde el Servicio de Salud señalaron que el robo podría tener consecuencias en el proceso de puesta en marcha del nuevo recinto sanitario, debido a que "es posible que este hecho genere un retraso en algunas pruebas asociadas a las redes de oxígeno y equipamiento del nuevo establecimiento".

No obstante, indicaron que desde la dirección del Hospital Provincial Marga Marga se están acelerando los procesos destinados a restablecer las especies sustraídas, con el propósito de evitar que esta situación termine retrasando la apertura del establecimiento.

PURANOTICIA