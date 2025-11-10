Senador Insulza calificó de "limitante y un poco abusiva" prohibición del Frente Amplio que frustró reunión con la alcaldesa Ripamonti

El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, abordó su fallida reunión con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (Frente Amplio), lo que generó una nueva controversia que tensiona al oficialismo.

El encuentro no se produjo debido a la orden del partido para que sus alcaldes no se reúnan con candidatos al Parlamento que no sean de la misma colectividad.

En conversación con radio Infinita, el parlamentario explicó que “me dijeron que no, que no se podía porque la alcaldesa no podía hacer reuniones políticas, salvo con su partido, hasta después de las elecciones”.

El parlamentario socialista lamentó la decisión, calificándola como “limitante y un poco abusiva”, resaltando que se trata de algo que no le “había pasado nunca”.

Insulza precisó que en la cita pretendía discutir el proceso de recuperación y uso del terreno de Las Salinas.

“Queríamos iniciar una conversación sobre qué se iba a hacer con el lugar, si un parque o viviendas”, añadió.

PURANOTICIA