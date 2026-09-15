Senador Fidel Espinoza se abre a indultar a enfermos terminales, pero advierte que facultad "se torna peligrosa para presidentes"

El debate sobre la facultad presidencial para otorgar indultos volvió a instalarse en la agenda política luego de que el Presidente José Antonio Kast abordara la posibilidad de conceder este beneficio en casos particulares, especialmente respecto de personas privadas de libertad que padecen enfermedades de carácter terminal.

La discusión también alcanza a condenados por delitos cometidos durante la dictadura, abriendo un debate sobre los límites que debería tener esta atribución y sobre quién debe adoptar decisiones excepcionales frente a situaciones humanitarias.

El senador Fidel Espinoza (Partido Socialista) cuestionó en conversación con Puranoticia.cl que esta facultad siga radicada en el Presidente de la República y planteó que debería restringirse al máximo. Al mismo tiempo, sostuvo que podría existir una salida para casos extremos, como personas con enfermedades terminales o que hayan perdido completamente la conciencia, pero mediante una ley acordada por el Congreso Nacional y no a través de una decisión unilateral del Mandatario de turno.

"Yo creo que los indultos son una facultad que se torna peligrosa para los presidentes. Imagínate cuando el Presidente Boric indultó a esas 13 personas entre Pascua y Año Nuevo del 2024; después, al par de meses, uno de los indultados apareció en un delito de gravedad, secuestrando a una persona. Imagina que esa persona hubiera asesinado a un carabinero, a alguien de la policía o a cualquier ciudadano de nuestro país. Ahí mismo se terminaba el Gobierno de Boric con ese indulto", recordó.

Por ello, enfatizó que "yo considero que es una facultad muy peligrosa que tienen los presidentes y yo estaría de acuerdo con restringirla al máximo. A lo mejor no eliminarla porque puede haber un caso muy particular que lo amerite, pero restringirla y que no sea tan amplia como hoy día la tienen los presidentes".

CASOS EXCEPCIONALES

Para el representante de la región de Los Lagos en la Cámara Alta, una eventual modificación debería permitir abordar situaciones excepcionales, pero estableciendo previamente criterios y límites mediante una decisión del Poder Legislativo.

"En eso tenemos particularidades. Yo no puedo expresar aquí la voz del Partido Socialista ni la voz de mis hermanos. Yo tengo una opinión, que es que por ejemplo en esos casos que planteó el Presidente Kast, en los casos donde ya se ha perdido la conciencia, en los casos donde haya una enfermedad terminal claramente verificada por el Servicio Médico Legal, incluso yo que no tuve la fortuna de crecer junto a mi padre a quien lo perdí por la dictadura, estoy dispuesto a allanarme a eso porque no me gusta que las personas estén en la cárcel en esas condiciones", comentó el legislador socialista.

Además, subrayó que esto no puede en los términos como los que plantea el Presidente Kast, afirmando que "indultarlos él va a reabrir una herida brutal en el alma de los chilenos, entonces que sea porque el Parlamento se puso de acuerdo, porque fuimos capaces entre todos de interlocutar y llegamos a un entendimiento para que haya límites muy estrictos respecto a cuáles van a ser las medidas. En un momento donde el Presidente Kast tiene un 62% de aprobación; con una tasa de desempleo que supera los dos dígitos y en las mujeres se intensifica y en los jóvenes aún más; donde en la seguridad estamos peor que antes. Entonces si el Presidente quiere hoy día poner este tema en el tapete, le hace más daño a su propio Gobierno".

Su postura cobra especial relevancia por su historia familiar. Vale hacer presente que su padre, el exdiputado socialista Luis Espinoza Villalobos, fue ejecutado por agentes del Estado en 1973. Al abordar la posibilidad de establecer criterios humanitarios para condenados, Espinoza recordó su experiencia personal y el proceso judicial que permitió encarcelar a algunos de los responsables de la muerte de su padre.

LA SITUACIÓN DE KRASSNOFF

Espinoza también se refirió al caso de Miguel Krassnoff, uno de los condenados por delitos cometidos durante la dictadura y cuyo eventual indulto ha sido discutido.

"El caso de Krassnoff tiene una particularidad. Por eso digo que tiene que haber un nivel de admisibilidad en los casos que sea muy, pero muy particular. Es que tiene que haber un límite porque Krasnoff tiene condenas por más de mil años, las mismas que hubiera tenido Manuel Contreras si estuviera vivo. Entonces, desde ese punto de vista, también tiene que haber un poco de admisibilidad en cada uno de los casos, no la generalidad", explicó el legislador del Partido Socialista.

Bajo este contexto, recalcó que "me atrevo a señalar que en la gran mayoría de los casos de personas con Alzheimer, con cánceres terminales –yo no estoy diciendo que eso sea la voz de todo mi sector, a lo mejor muchos van a opinar distinto, pero yo soy de los que creo, tengo conciencia y soy católico– y creo que ellos de una u otra manera ya pagaron los crímenes que cometieron y están hoy día en una situación totalmente fuera de contexto, mentalmente hablando. Pero repito, hay ciertos límites también, y Krassnoff sería una herida que se reabriría muy profundamente y no queremos eso".

TEMAS HUMANITARIOS

Finalmente, el senador Espinoza fue explícito en que no respaldaría indultos presidenciales para condenados por delitos de derechos humanos, pero sí una eventual legislación en el Congreso Nacional que establezca condiciones excepcionales y transversales para situaciones humanitarias. También fijó límites respecto de otros delitos que, a su juicio, no deberían ser objeto de este tipo de beneficios.

"Yo pienso que si esa persona ha cumplido una parte importante de su pena y llega a un extremo de gravedad, de tal magnitud que ya no tenga conciencia plena de su vida o que esté con un cáncer terminal, tenga alguna posibilidad de culminar su vida con su familia. Y lo dice un familiar de un ejecutado político".

El congresista argumentó su posición diciendo que "yo también pienso en las familias de ellos. Sus familias, sus hijos, sus nietos, ¿qué culpa tienen de las atrocidades que cometió? No lo digo con el propósito de quedar bien con ellos porque no me importa quedar bien con ese mundo. Lo digo por un tema de humanidad solamente".

Asimismo, profundizó en el tema enfatizando que "a mí no me gustaría que hubieran indultos del Presidente en este tipo de materias de derechos humanos. Eso sí que soy claro y taxativo. Ninguno. Pero sí que se maneje esto a través de una ley de la República, que se consensúe en el Parlamento, de tal manera que haya una transversalidad que llegue a pensar lo que estoy planteando. Pero hay delitos y delitos que no pueden tener indulto presidencial: uno de estos son los derechos humanos y otros los delitos de pedofilia, violaciones o femicidios. Esos son delitos que no ameritan ningún tipo de indulto por parte de un Presidente".

De esta manera, cerró diciendo que "por eso vuelvo a insistir en que el indulto es una facultad peligrosa para el Presidente que debemos restringir al máximo".

PURANOTICIA