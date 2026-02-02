Senador electo Arturo Squella: “En el caso de la reconstrucción, el principal obstáculo ha sido la ineficiencia de las autoridades a cargo”

2 de febrero de 2026. Se conmemora el segundo aniversario del trágico megaincendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y que causó la muerte de 138 personas. Ha pasado el tiempo y el proceso de reconstrucción no sólo ha sido complejo, sino que también lento, transformándose en un punto de tensión político y social.

Es una herida que sigue abierta en la Región de Valparaíso. No hay que olvidar que el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes -que ha sido cuestionado por el lento avance en las obras y en las soluciones concretas para los afectados- se ha visto, prácticamente, forzado ha admitir abiertamente que el proceso ha avanzado a un "ritmo inferior al necesario" y, sobre todo, inferior a lo que las familias requieren. A 24 meses del desastre, el hecho de que solo un 10,3% de las viviendas definitivas estén terminadas (unas 452 casas) es la cifra que más pesa en su gestión.

Precisamente, justo cuando se cumple un nuevo aniversario, el presidente electo, José Antonio Kast, junto al futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella visitaron a las familias damnificadas del incendio en el sector de Villa Dulce, en Viña del Mar.

Arturo Squella en entrevista con Puranoticia.cl señaló sobre esta fecha que “es bastante especial, se conmemora el segundo año de una situación bastante trágica para muchos vecinos de nuestra región que también, de paso, lo están viviendo otras familias, otras personas a lo largo de Chile (haciendo referencia a los incendios forestales registrados en el Sur hace una semana)”.

Squella indicó que se decidió, junto al presidente electo, José Antonio Kast e Iván Poduje, quien será el futuro ministro de Vivienda, llegar hasta la Ciudad Jardín, “para dar una señal de que, efectivamente, el gobierno desde el 11 de marzo, el gobierno entrante se hace cargo de la reconstrucción. Acá, hay cientos de familias que están esperando una solución, se han tenido que adecuar a sus realidades desde el punto de vista de sus familias, están viviendo de allegados en distintas partes de la Región y, eso, no puede esperar más”. Agregó que “venimos a conversar, el presidente eligió el contacto directo con viñamarinos y acompañado del ministro, Iván Poduje (de Vivienda), quien va a estar a cargo de esta reconstrucción, al igual que de las otras emergencias que estamos teniendo en el país”.

Consultado, el presidente del Partido Republicano por las recientes declaraciones de Iván Poduje, en un seminario organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, donde sin eufemismos y haciendo un ataque directo a lo que él denomina “fanatismo ambiental" y a la burocracia, se ha frenado la reconstrucción tras los incendios de Viña del Mar (2024) y los más recientes en el Biobío, dijo que “me interpreta lo que él ha dicho. Obviamente, uno tiene que elegir la forma adecuada, dependiendo de cuál es el rol que está cumpliendo. Desde hace mucho tiempo ha planteado sus ideas desde una lógica de persona natural, de un arquitecto de mucho prestigio, pero al mismo tiempo que se ha hecho conocido por decir las cosas como son. El día de mañana, por supuesto que esa forma tiene que ajustarse a lo que corresponde a un ministro de Estado”.

Squella planteó que “en el caso de la reconstrucción, el principal obstáculo ha sido la ineficiencia de las autoridades a cargo y, por otro lado, la burocracia que no es atribuible a quienes están en la actual administración, sino que los años de una legislación por sobre otra regulación que hace que no se tenga una mirada de emergencia”.

NO DESCUIDAR LA PROTECCIÓN Y TENER SENTIDO COMÚN

Hay que mencionar que el futuro timonel de la cartera de Vivienda, también lanzó la siguiente frase que generó polémica: "Ustedes que dan más importancia a los árboles que a las personas... las familias tienen prioridad antes que los árboles. ¿Estamos claros?". En relación a estos comentarios, el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella sostuvo que “más allá de eso, nosotros en campaña sostuvimos, tanto en nuestra campaña como senador como en la campaña del presidente electo, José Antonio Kast que, durante mucho tiempo, Chile no tuvo conectado en sentido común con lo que es el desarrollo y avance de las protecciones medio ambientales. Todos estamos de acuerdo en que hay que ir elevando la protección del estándar medioambiental, de patrimonio histórico y la conservación del mismo, pero éste jamás puede poner en tela de juicio u obstaculizar el desarrollo humano, el desarrollo económico. Miles de familias podían tener trabajo si algunas de estas ONG se dedican en términos lucrativos a vivir en función de la polémica, del activismo judicial para trabar los proyectos, eso es lo que se va a combatir”.

Arturo Squella aseguró sentirse orgulloso de que el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, hable de cómo ciertos sectores buscan paralizar los avances y “lo haga con valentía para cambiar lo que ha estado pasando en el último tiempo. Esto, no va de la mano con descuidar la protección, sino ponerla sobre la base del sentido común”.

DISMINUIR LOS CAMPAMENTOS

Otro de los temas que abordó el presidente del Partido Republicano en conversación con Puranoticia.cl es el que dice relación con los campamentos levantados en la Región de Valparaíso, su disminución y erradicación. La Región se mantiene con el récord de ser la zona con mayor cantidad de asentamientos informales en Chile. La realidad es crítica y se ha visto agravada por los incendios y la crisis habitacional persistente.

De acuerdo con los datos más recientes del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 (presentado por TECHO-Chile y validado en balances oficiales de inicios de 2026), la situación es la siguiente: hay actualmente 335 campamentos activos en la Región de Valparaíso y estos asentamientos albergan a un total de 30.458 familias. En esta situación Viven aproximadamente 19.852 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, 7.518 personas mayores, 5.484 familias migrantes y 472 familias pertenecientes a pueblos originarios.

En cuanto a la necesaria baja en el número de campamentos que se han instalado en la Región de Valparaíso, Arturo Squella sostiene que “efectivamente, es uno de los grandes desafíos”.

UN SENAPRED MÁS EFECTIVO

Arturo Squella, senador por la Región de Valparaíso, en su conversación con Puranoticia.cl se refirió a los cambios que se hacen necesarios de aplicar en el Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en Chile), “tiene mucho que crecer en cuanto a los tiempos de respuesta. Hay también una suerte de emergencia preventiva que no se ha explorado lo suficiente y es algo que, sin lugar a dudas, se presenta como un desafío adicional”.

¿Y QUIÉNES SERÁN LOS DELEGADOS?

Una de las materias que aún están pendientes de ser, oficialmente comunicadas por el presidente electo, José Antonio Kast es respecto de quiénes asumirán en calidad de delegados presidenciales en la Región de Valparaíso. En cuanto a este escenario, hasta ahora de incertidumbre -con algunos nombres que están en el plano de los trascendidos-, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella dijo “estamos todos expectantes. Algo que tengo entendido es que, si hoy fuera la designación tendríamos un gran delegado que conoce como las palmas de sus manos, todos los rincones de la Región. Obviamente, no me atrevo a dar el nombre, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Esto es un puzzle enorme, las piezas tienen que cuadrar y no es algo para generar expectativas y esperar que éstas cuadren”.

