Senador De Rementería presenta proyecto que busca poner fin a los rayados y proteger el patrimonio de Valparaíso

El parlamentario por la región de Valparaíso explicó que el propósito es fomentar el desarrollo del arte urbano, pero "distinguiéndolo del daño sin sentido alguno que solo ensucia nuestras calles".
El senador por la región de Valparaíso, Tomás De Rementería, presentó un proyecto de ley que busca combatir de manera efectiva los rayados que dañan el patrimonio de la ciudad, especialmente en su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El parlamentario fue enfático en distinguir entre el arte callejero valioso y el simple daño patrimonial. "Diversas ciudades del mundo como Berlín, Nueva York o Buenos Aires tienen barrios completos con graffitis de destacado valor artístico, un buen ejemplo a replicar es el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Pero distinto es el daño que producen los ‘tags’ u otros rayados que son simples firmas sin mayor complejidad ni valor artístico, que tienen por único propósito engrandecer el ego de sus autores", afirmó.
El análisis técnico identificó que el problema no es la falta de normas, sino que las sanciones actuales no son disuasivas, por eso la iniciativa propone:
"Nuestro propósito es fomentar el desarrollo del arte urbano, pero distinguiéndolo del daño sin sentido alguno que solo ensucia nuestras calles”, finalizó el legislador.
IMÁGENES:
PURANOTICIA