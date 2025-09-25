Senador De Rementería defiende candidatura de Bachelet a ONU y pide apoyo de la oposición

El senador del PS, Tomás de Rementería, llamó a la oposición a “un pensamiento patriota” tras las críticas a la decisión del Presidente Gabriel Boric de nombrar a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a ser secretaria general de las Naciones Unidas (ONU).

En conversación con Radio Agricultura, el legislador indicó que “lo primero que hay que reconocer es el rol que ha tenido Michelle Bachelet en el plano internacional. Ha sido alta comisionada de Derechos Humanos, ha sido directora de ONU Mujeres, ha sido dos veces Presidenta y ha tenido una serie de aciertos en temas diplomáticos regionales”, valoró.

“Tenemos a alguien que ha sido reconocida no solo por Chile, sino que hay países extranjeros que están diciendo que la van a apoyar. Entonces, la verdad es que más allá de la discusión, yo creo que acá tiene que haber un pensamiento patriota”, sostuvo.

“Yo tengo entendido que esto se habló con personas de la oposición. De hecho, en la delegación del Presidente están, por ejemplo, el presidente del Senado, hasta el senador Chahuán, hay una serie de personas, el senador Rojo Edwards, que probablemente fueron informados de eso. Y la verdad es que obviamente no puede un gobierno dejar de gobernar y dejar de tomar decisiones”, agregó.

“Creo que acá hay una molestia por el nombre, más que una discusión sobre si les gustó o no”, sentenció.

Por otro lado, el senador desestimó la teoría de que la postura que ha tomado el Presidente Boric contra su par estadounidense, Donald Trump, pudiera afectar la candidatura de Bachelet por un eventual veto.

“Yo creo que estos son temas que no tienen una influencia directa, yo creo que con Estados Unidos tenemos una relación que va de mucha más larga data. Somos uno de los países afines, y sabemos que más allá de cualquier diferencia, Chile sigue teniendo una relación cordial con Estados Unidos”, opinó.

“Compartimos sistema de visa, un tratado libre de comercio, y eso no ha sido puesto en discusión por nadie, y la verdad es que no creo que tenga influencia directa lo que el Presidente Boric diga de Donald Trump”, comllementó.

Finalmente, el legislador llamó a los candidatos presidenciales de oposición a que “haya algo de patriotismo”, luego de la serie de críticas contra la candidatura de Bachelet a la ONU.

“Espero que, en esto, más allá de cualquier diferencia política que pueda haber, haya algo de patriotismo, de ver que acá hay una posibilidad real de que Chile tenga un rol internacional importante, y eso enaltece a nuestro país”, comentó.

“Quiero pensar que la diferencia fue solo un tema de forma y no un tema de fondo. Yo no he escuchado a Evelyn Matthei, por ejemplo, discutir un tema de fondo, a José Antonio Kast un poco más, pero obviamente yo entiendo el rol que está teniendo en este momento el candidato y que no puede tenerlo una posición distinta”, cerró.

