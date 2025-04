Senador De Rementería defiende aspiraciones de Paulina Vodanovic: "El PS tiene todo el derecho a llevar candidata a la Primaria"

El nuevo senador socialista, Tomás De Rementería, aclaró que su llegada a la Cámara Alta no fue premeditada y que su prioridad será avanzar en acuerdos en un año clave para la agenda legislativa y las definiciones presidenciales del sector.

En entrevista con radio Pauta, el parlamentario dijo que “jamás pensé que iba a ser considerado para ese cargo. No hice lobby, ni siquiera hablé con Isabel Allende para que me nombrara. Fue ella quien me explicó las razones por las que era la mejor carta, ya que necesitaban a alguien que llegara a legislar de inmediato, con conocimiento y vínculo con la región”.

Este miércoles, el legislador asumió oficialmente como senador por la región de Valparaíso, en reemplazo de Isabel Allende, destituida por el Tribunal Constitucional (TC) tras el fallo sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia y cuyo fin era transformarla en un museo.

Consultado por las tensiones generadas debido a su nominación, De Rementería sostuvo que “en el intermedio aparecieron personas que empezaron a criticar el proceso, pero finalmente se impuso la propuesta inicial gracias al liderazgo de la mesa y al apoyo mayoritario del partido”.

Luego de su incorporación a la Cámara Alta, el senador señaló que “desde el primer día pudimos avanzar en la simplificación tributaria para ferias libres y en la normativa sobre reglas de uso de la fuerza. Creo que este año será muy fructuoso en la actividad legislativa, sobre todo en el Senado”.

PANORAMA POLÍTICO

Respecto al escenario electoral y la candidatura presidencial del Partido Socialista, De Rementería afirmó que “creo que el PS tiene todo el derecho a llevar candidata a la primaria. Por eso, defiendo el proceso interno del partido y la legitimidad de la postulación de Paulina Vodanovic”.

“Me parece injusto que se insista en que Paulina deba dar un paso al costado sólo por presiones externas o encuestas. Las definiciones deben tomarse en los órganos internos del partido, no en la prensa ni por cartas públicas”, agregó.

“El PS no está obligado a garantizar la unidad de otros sectores, sino a cumplir con el mandato de sus militantes y órganos colegiados”, aclaró.

Sobre el escenario que podría abrirse cuando deba definir si buscará repostular al Senado y enfrentar a la diputada Karol Cariola (PC), quien además es su pareja, De Rementería explicó que “esto es una decisión estrictamente política, no pasa por lo personal. Ambos somos militantes disciplinados y cada uno tomará su camino pensando en lo que sea mejor para su partido. Cuando nos conocimos, teníamos carreras políticas independientes, y así debe seguir siendo”.

PURANOTICIA