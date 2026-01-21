Senador De Rementería arremete contra el gabinete anunciado por José Antonio Kast: "La Fundación Pinochet tiene dos ministros"

La noche de este martes 20 de enero, el Presidente electo, José Antonio Kast, dio a conocer desde la «Moneda chica» el gabinete de 24 ministros que se harán cargo de las 25 carteras con las que administrará el Gobierno de Chile por el periodo 2026 - 2030.

Como era de esperarse, los nombres dados a conocer han generado múltiples reacciones, tanto de quienes apoyan la transversalidad e independencia política de los futuros secretarios de Estado, como también de quienes critican sus pasados.

Tal es el caso del senador por Valparaíso, Tomás de Rementería (PS), quien recordó el pasado de dos de sus ministros: "RN y la UDI tienen uno, pero la Fundación Pinochet tiene dos. Tienen Defensa y Justicia los abogados de Pinochet", dijo a Puranoticia.cl.

Fernando Barros, futuro titular de Defensa, fue abogado y portavoz de Pinochet tras su detención en Londres. En tanto, Fernando Rabat, nombrado en Justicia, integró los equipos que defendieron al dictador en causas como la «Operación Colombo» o «Riggs».

Junto a calificar como "sorpresivo" el gabinete, el legislador abordó el nombramiento de dos figuras asociadas antiguamente a la centroizquierda, como Ximena Rincón y Jaime Campos, quienes asumirán funciones en Energía y Agricultura, respectivamente.

"Ellos, la verdad, hace mucho rato habían pasado la línea y ya estaban en la derecha. De hecho, Campos la cruza siendo ministro de Bachelet. Entonces, la verdad es que esa 'amplitud' de la que se habla del nuevo gabinete no la veo mucho. Yo veo un gabinete bien homogéneo", complementó el representante de la Quinta Región.

Asimismo, indicó que el primer equipo ministerial de José Antonio Kast se parece mucho al que designó el año 2010 el entonces Presidente electo, Sebastián Piñera. "Se parece mucho a ese gabinete que llamó como el gabinete de los gerentes y que finalmente termina con la entrada de Andrés Allamand, Evelyn Matthei, Pablo Longueira, que eran senadores y que se tienen que hacer cargo. Así entraron los políticos porque el arte de manejar el Estado no es lo mismo que manejar una empresa", recordó.

De Rementería puso como ejemplo a Francisco Pérez-Mackenna, nombrado en Relaciones Exteriores, cuya comisión presidió en el Congreso. "Él no conoce la diplomacia pública, sino que la diplomacia empresarial, entonces puede ser complejo para un mundo donde sabemos lo que está pasando", indicó el parlamentario.

También apuntó contra la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, de quien expresó que "creo que fue una muy buena fiscal, más allá de que yo considere peligroso que los fiscales del Ministerio Público puedan estar un día como fiscales y amanecer al día siguiente como ministros. Pero la verdad es que creo que ella va a tener que desarrollar un manejo político que hoy día no lo tiene".

Pero a pesar de sus críticas, el senador De Rementería sí respaldó el nombramiento de Claudio Alvarado (UDI) en Interior y de José García Ruminot (RN) en la Segpres. "Destaco sus nombres. Me tocó trabajar con ellos. Creo que, en ese sentido, los ministerios políticos van a estar bien cubiertos", subrayó el congresista.

En ese escenario, el parlamentario socialista concluyó que el análisis del nuevo gabinete deberá centrarse en su desempeño una vez iniciado el Gobierno, poniendo especial atención en las designaciones de subsecretarías y servicios públicos locales, así como en el impacto que estas decisiones tendrán en regiones como la de Valparaíso.

PURANOTICIA