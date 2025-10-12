Senador Chahuán y diputada Marzán son los parlamentarios mejor evaluados de la región de Valparaíso, según encuesta de Piensa

Con el objetivo de conocer las percepciones de los habitantes de 10 comunas de la región de Valparaíso en torno a la gestión y la actualidad política regional, la Fundación Piensa dio a conocer los resultados de su «Encuesta de Opinión Política 2025», la cual analizó tanto el conocimiento como la evaluación de los parlamentarios de la zona, tanto los representantes en la Cámara de Diputadas y Diputados como los del Senado.

La población objetivo del estudio fueron personas de 18 o más años, de las zonas urbanas de las comunas de Los Andes, La Ligua, Quillota, San Antonio, San Felipe, Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, totalizando 1.650 encuestados en el periodo comprendido entre el 12 de julio y el 9 de septiembre.

CONOCIMIENTO

En materia de conocimiento de los cinco senadores de la región de Valparaíso, el estudio muestra que el más conocido es Ricardo Lagos Weber (PPD), quen registra un 62,8%. Le sigue Francisco Chahuán, de las filas de RN, con 60,2%. El tercer lugar es compartido entre el militante del PS, Tomás de Rementería, quien anota un 26,5%, mismo porcentaje con el que aparece el frenteamplista Juan Ignacio Latorre. Cierra el listado el independiente, que entró en cupo de RN al Senado, Kenneth Pugh, con un tibio 8%.

De igual forma, se observa que Ricardo Lagos Weber y Francisco Chahuán son mucho más conocidos en la provincia de Valparaíso, con 71% y 70% respectivamente, que en la provincia de Los Andes, donde ambos sólo reportan un 31%. Por su parte, con un triste 0% aparecen Kenneth Pugh en las provincias de Petorca y de San Felipe; y Juan Ignacio Latorre, también en San Felipe, zona donde sólo un 1% conoce a Tomás de Rementería.

En cuanto al conocimiento de los diputados de la región de Valparaíso, tanto del Distrito 6 como del Distrito 7, el estudio de la Fundación Piensa muestra que Andrés Longton (RN) es por amplia distancia el más conocido, con 56,2%. Más atrás aparece Hotuiti Teao (Ind.), con 50,4%. El podio lo cierra Andrés Celis (RN), con porcentaje de 48,7%.

En cuarta posición aparece Camila Flores (RN), con 46,5% de conocimiento. Luego entra Tomás Lagomarsino, del PR, con 38,1%. Con 34,4% se ve a Carolina Marzán (PPD); mientras que Camila Rojas (FA), tiene un 31%. Con 30,8% entra Jorge Brito (FA), y Gaspar Rivas tiene 29,1%. La republicana Chiara Barchiesi, en tanto, es conocida por el 23,9% de la población regional. Diego Ibáñez (FA) tiene un 23,5% de conocimiento.

Ya con menos de 20% de conocimiento, se aprecia a Luis Cuello (PC), con 19,7%; a Nelson Venegas (PS), con 16,9%; a Luis Fernando Sánchez (Republicano) con 13,4%; a María Francisca Bello (FA) con 11,7%; y finalmente a Arturo Barrios (PS) con 11,3%.

EVALUACIÓN PARLAMENTARIA

Luego se analizó la evaluación de los cinco senadores de la región de Valparaíso, donde se aprecia que Francisco Chahuán (RN) es quien más respaldo ciudadano tiene, aunque con un bajo 15,2% de valoración positiva y 55,8% negativa. Tomás de Rementería (PS) tiene un 12,8 de evaluación positiva y un 53,2% de valoración negativa entre la ciudadanía regional. Luego aparece el senador Juan Ignacio Latorre (FA), quien anota un 11,7% de evaluación positiva y 53% negativa. Kenneth Pugh (Ind.-RN) tiene también un 11,7% de valoración positiva y 60,8% negativa. Finalmente, Ricardo Lagos Weber (PPD) reporta un 10,6% de evaluación positiva y un 61,7% de evaluación negativa.

Analizando a los diputados de la región de Valparaíso, la encuesta de Fundación Piensa revela que Carolina Marzán es la que registra mejor evaluación ciudadana, con 25% de nota positiva y 37,7% negativa. Le sigue Andrés Longton, con 23,4% con buena valoración y 48,7% negativa. Diego Ibáñez completa el podio de los parlamentarios, registrando un 21,4% de evaluación positiva, con un 36,8% de notas negativas.

Camila Flores entra en cuarto lugar de este ranking con un 20,7% de evaluación positiva, pero con un altísimo rechazo, el cual llega a 55,3%. Luego, con 20,6% positivo y 46,5% negativo se observa al diputado Tomás Lagomarsino. Con 19,4% positivo y 47,1% negativo, el estudio de la Fundación Piensa muestra al frenteamplista Jorge Brito.

Como contraparte, el peor evaluado de los 16 diputados de la región de Valparaíso es –por lejos– Hotuiti Teao (independiente-UDI), quien reporta un 19,4% de valoración favorable, mientras que su rechazo llega a un sorprendente 61,6%.

Los resultados de la «Encuesta de Opinión Política 2025» de la Fundación Piensa dejan en evidencia un importante nivel de conocimiento hacia las principales figuras legislativas, lo que contrasta diametralmente con la baja valoración ciudadana que tiene la mayoría. Así, el estudio no sólo refleja un desgaste generalizado de la clase política, sino también un creciente distanciamiento entre las autoridades y la ciudadanía.

