Senador Chahuán presiona por Primarias en Chile Vamos y Monckeberg vuelve a instalar su nombre como carta de Renovación Nacional

Pese a que todas las encuestas favorecen a Evelyn Matthei de cara a la Elección Presidencial del 16 de noviembre, en Chile Vamos cada vez son más los dirigentes que han hecho llamados a no confiarse de aquello debido a la volatilidad de las mismas.

Bajo este contexto, pareciera haberse iniciado una controversia interna en Renovación Nacional (RN), luego que el senador Francisco Chahuán planteara –según consigna La Segunda– la posibilidad de abrirse a realizar Primarias en el conglomerado.

"Yo creo que hay que tener un Primaria Presidencial sí o sí, sin veto, incluido Rodolfo Carter... O si no se corren riesgos", señaló el legislador por la Quinta Región, contradiciendo lo planteado por el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea.

Vale recordar que la postura de la mesa directiva de RN (o al menos del parlamentario por la región del Maule) es que no están de acuerdo en realizar una Primaria de a dos: Matthei versus Carter, situación que ya le comunicaron al ex Alcalde de La Florida.

La mañana de este lunes se reunió la candidata Matthei con la UDI, RN y Evópoli, sin embargo, cuentan que la Primaria Presidencial no fue tema. Y es que desde el entorno de la ex Alcaldesa de Providencia se ha indicado que está preparada para un escenario con Primarias y otro sin ella, ya que el tema –dicen– no depende de ella.

Chahuán, en tanto, sostuvo que "Matthei y el proyecto de Chile Vamos son los únicos capaces de dar gobernabilidad en un momento en que nuestro país no tiene margen de error", aunque enfatizó que es necesario "apurar el tranco. Yo diría que sostener una campaña administrando una ventaja en las encuestas tiene riesgos".

De igual forma, propuso que "la Primaria tiene que ser inclusiva, sin vetos a nadie y con Rodolfo Carter", agregando que "si no hay Primaria, los que se niegan tendrán que asumir su responsabilidad" si es que Evelyn Matthei llegara a perder.

Chahuán también recordó que, en su momento, Galilea se comprometió a hacer un Consejo General de RN para definir si realizar o no Primarias. No obstante, ante ello indicó que "no se necesita hacer un Consejo General para determinar ir a Primarias. Sólo se tiene que citar, si es que fuésemos a una Primaria y, allí, lo que el Consejo hace es sólo votar el pacto, con quién iríamos a Primaria si está conformada".

Sobre este tema, el ex presidente de RN, Cristián Monckeberg, reiteró su postura de que "tenemos grandes posibilidades de gobernar y hacer Primarias mejora esas posibilidades. Tanto Rodolfo Carter, Ximena Rincón, Francisco Chahuán o Rodrigo Galilea permiten una buena competencia y debate de ideas junto a Matthei".

Cabe recordar que el diputado Diego Schalper también había alertado que "hay que activar la campaña (de Matthei) porque no es carrera corrida", trayendo a colación el riesgo de que la candidata no llegue a La Moneda si apuestan sólo a las encuestas.

