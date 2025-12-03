Senador Chahuán fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos: "Me siento honrado"

Por unanimidad, el senador por la región de Valparaíso y militante de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, fue elegido como nuevo presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), organización que agrupa a más de 32 partidos y movimientos de derecha, además de agrupaciones de países europeos.

La institución busca fortalecer la coordinación política regional frente a los desafíos democráticos, económicos y sociales que vive nuestro continente.

En la presentación de su candidatura, el legislador de la Quinta Región resaltó la importancia de la unidad en la diversidad, subrayando que trabajar con partidos con trayectorias distintas, pero de valores compartidoscomo la libertad, defensa de la democracia y el respeto al Estado de derecho es escencial en el escenario actual.

Está coordinación estratégica es vital para enfrentar fenómenos como el avance de tendencias autoritarias, los populismos y la erosión institucional en distintos países de la región, situación que fue comentada por el flamante presidente de la UPLA.

“La idea es impulsar una agenda centrada en libertad económica y prosperidad inclusiva, promoviendo reglas claras, competencia y emprendimiento, junto con mayores oportunidades para jóvenes y mujeres. A ello se suma el compromiso de avanzar en estándares comunes de integridad y lucha contra la corrupción, así como en una agenda de modernización del Estado y transformación digital, que aborde el concepto de gobierno electrónico, ciberseguridad y mejora de los servicios públicos”, expresó el senador Francisco Chahuán.

Tras su elección, comentó que "me siento tremendamente honrado de poder asumir esta responsabilidad en el cargo, fundamentalmente en estos años donde hemos visto cómo las izquierdas han ido lamentablemente tomando fuerza. Es por lo anterior, que una de las principales tareas de la UPLA será denunciar la vulneración de los Derechos Humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros”.

En la contingencia política, la UPLA tendrá una especial responsabilidad en coordinar también los apoyos a José Antonio Kast con miras a la segunda vuelta electoral. “Chile está en un punto de inflexión. Y el mundo de las libertades que hemos construido durante tantos años transversalmente está en riesgo. Por esa razón, lideraremos desde UPLA un apoyo decidido, sin condiciones y logre hacer converger a las distintas oposiciones en torno a un proyecto de cambio”, puntualizó.

Para tales efectos, el senador Chahuán se reunirá en los próximos días con el candidato presidencial, donde le transmitirá el apoyo de UPLA a su opción a La Moneda.

La elección de Chahuán constituye un hito para Renovación Nacional, al convertirse en el primer dirigente del partido en asumir este cargo internacional.

El presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, señaló que "estamos muy contentos de que el senador Chahuán tome este tipo de desafíos. Su historia política ha estada marcada por el buen desempeño en relaciones exteriores, y creemos que será un gran representante y un gran líder de la organización".

Asimismo, otra chilena integrará la directiva 2025–2026 de la UPLA: Andrea Ojeda, también de Renovación Nacional, quien ocupará la vicepresidencia ejecutiva. El resto de la directiva está compuesta por Keiko Fujimori (Fuerza Popular, Perú), Hernán Cadavid (Centro Democrático, Colombia), Orlando Gutiérrez Boronat (Asamblea de la Resistencia Cubana), y Pelegrín Castillo (Fuerza Nacional Progresista, República Dominicana).

Fujimori sostuvo al respecto que "asumo con responsabilidad un nuevo reto: la Vicepresidencia de la Unión de Partidos Latinoamericanos, elección alcanzada por unanimidad en la Asamblea Anual 2025 de la RedUPLA, donde fue elegido el senador Francisco Chahuán como presidente. Agradezco la confianza y, como presidenta de Fuerza Popular, me llena de orgullo representar al Perú en este importante cargo y seguir trabajando por una democracia sólida en nuestra región".

