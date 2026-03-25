Senador Bianchi renuncia al beneficio de bencina del Congreso Nacional: "No tengo cara"

En medio del debate por el alza en los combustibles y su impacto en la economía familiar, el senador Karim Bianchi anunció en Puranoticia Matinal que dejará de utilizar el beneficio otorgado por el Congreso Nacional, optando por costearlo con recursos propios.

La decisión, según explicó el propio parlamentario, responde a una señal de coherencia frente a las exigencias que enfrenta la ciudadanía. “Yo no tengo cara para legislar respecto a que la gente tiene que apretarse el cinturón (...) y yo tener bencina gratis”, afirmó.

Bianchi detalló que actualmente los parlamentarios cuentan con una tarjeta de convenio que permite cargar combustible sin un límite fijo, lo que —a su juicio— debe ser revisado. En ese contexto, indicó que su acción busca impulsar cambios estructurales: “Creo que uno tiene que tener la moral y predicar con el ejemplo”.

El senador reconoció que su postura generó críticas dentro del Congreso. “Recibí más molestia que apoyo por parte de algunos colegas”, señaló, agregando que incluso le advirtieron que su iniciativa podría traer consecuencias políticas. Sin embargo, defendió su decisión como un acto de responsabilidad: “Esto puede contribuir poco en lo fiscal, pero es un tema de ética y conciencia”.

Además, el parlamentario presentó una propuesta para eliminar o reducir asignaciones no solo en el Congreso, sino también en otras instituciones del Estado, argumentando que la austeridad debe ser transversal. “Si estamos pidiendo ajustes, tenemos que tener austeridad”, sostuvo.

La medida se da en un contexto de fuerte presión económica para las familias, donde el alza de los combustibles impacta directamente en el costo de vida. En esa línea, Bianchi enfatizó la necesidad de empatía desde la política: “Se trata de ser consecuente y ser empáticos”.

Pese a las críticas que califican su acción como populista, el senador aseguró que continuará impulsando cambios: “No importa si no sale, pero al menos la gente se siente representada”, concluyó.

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