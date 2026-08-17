Químicos obligaron a extremar medidas tras incendio que destruyó vivero en La Cruz

La presencia de sustancias químicas en el lugar obligó a extremar las medidas de seguridad durante la noche del domingo, en el marco del incendio que afectó al vivero Las Rosas y una vivienda emplazada en el sector de Pocochay, en La Cruz.

La emergencia movilizó a un amplio contingente de Bomberos, con voluntarios provenientes de 13 comunas de la región de Valparaíso, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar la propagación del fuego.

Pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas producto de la emergencia. Sin embargo, cerca de la medianoche se confirmó la presencia de químicos en el lugar, situación que generó preocupación ante la eventual exposición de personas a estos agentes y motivó la adopción de medidas preventivas.

Fue tal la magnitud de las llamas que incluso se incorporaron al trabajo voluntarios de Bomberos de Viña del Mar, Quintero, Puchuncaví y Los Andes, completando así un despliegue de Bomberos provenientes de 13 ciudades para apoyar las labores.

Desde la Municipalidad de La Cruz informaron a la comunidad que "Chilquinta realizó un corte preventivo del suministro eléctrico. La interrupción afecta aproximadamente al 60% de Pocochay, tomando en cuenta los sectores de Ricardo Santa Cruz, Pedro Aguirre Cerda y parte de Don Bosco".

Asimismo, manifestaron que "como medida de precaución, solicitamos a vecinos y vecinas evitar acercarse a las zonas donde se desarrollan los trabajos, facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia y mantenerse atentos a los canales oficiales de información".

PURANOTICIA