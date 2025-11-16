Senado por la región de Valparaíso queda con un 3-2 a favor de la derecha: estos son los cinco legisladores electos en la zona

Con 2.071 mesas escrutadas, de un total de 4.401 de la circunscripción senatorial de la región de Valparaíso, correspondiente al 47,06%, el Servicio Electoral (Servel) entregó su reporte de los resultados de la Elección Senatorial de este domingo 16 de noviembre.

Los números expuestos dan cuenta que la zona tendrá un giro en la composición política, quedando con un 3-2 en favor de la derecha, a diferencia de lo que ocurre actualmente donde es la izquierda la que tiene una leve mayoría en la región.

Bajo este contexto, y haciendo las respectivas correcciones del sistema D'Hont, Andrés Longton (RN) se quedaría con uno de los cinco escaños, logrando un 14,42% de las preferencias, gracias a los 77.638 votos conseguidos hasta ese momento.

Luego aparece la candidata del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, quien se queda con 76.028 sufragios, correspondientes al 14,12%, por lo que la actual diputada por la región Metropolitana seguirá su carrera política en la Cámara Alta.

Con 52.850 sufragios contabilizados, equivalentes al 9,82% del total regional, el presidente nacional del Partido Republicano, Arturo Squella, conseguiría otro de los cupos en el Senado por la región de Valparaíso a partir del 11 de marzo de 2026.

Muy de cerca le sigue el actual diputado por el Distrito 6, Diego Ibáñez, quien se queda con 51.644, cifra correspondiente al 9,59%, por lo que también le estaría alcanzando para conseguir uno de los cupos de la región de Valparaíso en el Senado.

Finalmente, la también Diputada por el Distrito 6 de Valparaíso, Camila Flores, conseguiría entrar a la Cámara Alta gracias a los 41.506 votos obtenidos, correspondientes al 7,71% del total de votos a nivel regional.

