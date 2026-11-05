Senadis abre fondos por más de $100 millones para proyectos de apoyo a personas con discapacidad en Valparaíso

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), abrió las postulaciones al Programa Tránsito a la Vida Independiente (TVI) 2026, que contempla una asignación inicial de más de $100 millones para la región de Valparaíso.

La iniciativa busca financiar proyectos colectivos que fortalezcan la autonomía, inclusión social y participación comunitaria de personas con discapacidad en situación de dependencia, mediante servicios de apoyo que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

El seremi Nicolás Cerda destacó que "todos merecemos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones, participar en nuestra comunidad y desarrollar nuestros proyectos de vida. Para muchas personas con discapacidad, contar con los apoyos adecuados puede marcar una diferencia importante en su día a día. Por eso, queremos seguir generando oportunidades que permitan avanzar hacia una sociedad más inclusiva".

La convocatoria está dirigida a entidades públicas y privadas sin fines de lucro con al menos dos años de vigencia, que podrán presentar proyectos para personas entre 18 y 59 años con discapacidad en situación de dependencia, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y en el Registro Social de Hogares, hasta el 70% de calificación socioeconómica. El financiamiento contempla hasta $24 millones para proyectos de cinco beneficiarios, $43 millones para iniciativas de seis a once personas y $50 millones para aquellas que consideren 12 o más participantes.

El director (s) de Senadis, Boris Rubiño, explicó que "la vida independiente no significa hacer todo sin ayuda, sino contar con los apoyos necesarios para decidir cómo queremos vivir. A través de este programa buscamos que las personas con discapacidad puedan participar activamente en sus comunidades, desenvolverse con mayor autonomía y superar las barreras que enfrentan diariamente. Por eso, invitamos a las organizaciones a presentar iniciativas que respondan a las necesidades reales de las personas y contribuyan a mejorar su calidad de vida".

El programa considera dos líneas de financiamiento: servicios colectivos de apoyo para la autonomía y participación social, y centros de día para el apoyo a la vida independiente. Las iniciativas podrán contemplar asistencia en actividades cotidianas, apoyos de comunicación, traslado y movilidad, además de adaptaciones menores del entorno cuando corresponda. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 13 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, mediante portal.senadis.cl. Las bases y requisitos se encuentran disponibles en www.senadis.gob.cl.

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